Об этом в четверг утром в эфире радио LRT сказала заведующая отделом по контролю над инфекционными заболеваниями Каунасского отделения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Орина Иванаускене, сообщает lrt.lt.
По ее словам, эти два человека заразились в Литве от приезжих узбеков.
По данным Иванаускене, один заболевший водитель вернулся в Литву 30 июня, он жил в том же помещении гостиницы, что и граждане Узбекистана, он контактировал с первым из заболевших.
Один из заболевших литовцев находится в Каунасской клинической больнице. Об очаге инфекции в каунасской компании стало известно во вторник. До 16 июля было известно о 19 заболевших.
На данный момент проверяют тесты всех 200 работников Hegelmann Transporte.
Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис в среду просил министра здравоохранения Аурелиюса Веригу подготовить распоряжение, в соответствии с которым приезжих из третьих стран будут в обязательном порядке проверять на коронавирус.
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