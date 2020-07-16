Погода: воздух прогреется до 26 градусов

Наступила середина лета. Вернулись теплые, солнечные дни, по которым уже истосковались отдыхающие.

В ближайшие дни погоду в Литве обусловит зона высокого давления, осадков не прогнозируют.

В четверг в Литве будет солнечно. В южной части территории страны ожидается небольшая облачность. На севере небо будет безоблачным. Больше всего температура поднимется на юге страны. Днем воздух там прогреется до 25-26, на севере до 23-24 градусов тепла.

В Вильнюсе будет сухо, безоблачно. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Каунасцев также ждет теплая погода. Потеплеет и на взморье. Воздух там прогреется до 25 градусов, будет солнечно и спокойно. Вода в Балтийском море прогреется до 19 градусов.

В пятницу погода практически не изменится. Вероятность дождя будет небольшой. Ночью ожидается 10-15, днем 23-27 градусов.

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