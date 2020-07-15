Науседа: нет оснований говорить о переносе дат синхронизации на более позднее время

Страны Балтии ведут переговоры о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), и нет оснований говорить о пересмотре дат проекта синхронизации, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Пока не идет речи о переносе даты синхронизации и самой остановке или каком-то пересмотре процесса. Пока у нас нет окончательной договоренности с другими государствами Балтии - да, пока идет переговорный процесс, но я точно не стану комментировать его ход. Надеюсь, что все важные вопросы мы сможем снять с повестки дня, просто достигнув соглашения", - сказал Г. Науседа журналистам в среду. Президент сейчас находится в Польше.

По его словам, Польша обеспокоена тем, чтобы проект синхронизации систем Балтийских стран с материковой Европой проводился в жизнь слаженно и быстро, сама она "выполняет домашнюю работу в соответствии с установленными сроками и не опаздывает".

"И, кстати, Польша планирует строить и свою электростанцию в городе Остроленка (...) Страна заботится о своей энергетической безопасности и представляет, что стабильную энергосисему можно создать только синхронизируясь с континентальной Европой, и я надеюсь, что все партнеры Балтийских государств и сама Польша заинтересованы в успехе этого проекта", - сказал президент.

Литва, Латвия и Эстония до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ вместе с Беларусью и Россией. В странах Балтии намечается до 2025 года синхронизироваться с Европой. Проект предусматривает и новую моркую перемычку Harmony Link между Литвой и Польшей - это крупнейший и самый дорогостоящий проект синхронизации.

С приближением даты введения в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце Литва пытается убедить Латвию и Эстонию совместно бойкотировать белорусское электричество. Литва критикует БелАЭС рядом со своей границей как небезопасную, Беларусь претензии отметает.

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