"Литовская железная дорога" возобновляет сообщение с Польшей

Литовская железная дорога - LTG Link - возобновляет пассажирское сообщение с Польшей.

Поезда по маршруту Каунас–Белосток–Каунас будут курсировать с 31 июля, билеты появятся в продаже 15 июля, а расписание не изменится: в Белосток они будут выезжать в субботу и воскресенье в 9.58 ч. и 17.30 ч., и в понедельник – в 9.58 ч.

В пресс-релизе сказано, что на этом поезде можно везти велосипеды и домашних животных.

Напомним, что международное сообщение было прекращено с 16 марта, когда были закрыты границы Литвы. По словам представителя LTG Link Линаса Баужиса, по мере улучшения ситуации в Литве, сначала вернули маршруты местного назначения, а после окончания карантина – задумались о возвращении международных перевозок.

Баужис отмечает, что перед тем, как отправиться за границу, стоит поинтересоваться действующими там правилами – относительно ношения масок, соблюдения дистанции и т.д. Обычно эту информацию можно найти на сайте правительства конкретной страны.

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