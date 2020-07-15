В Вильнюсе протестовали курьеры по доставке еды Bolt Food: наша зарплата около 900 евро

15 июля в Вильнюсе состоялась акция протеста курьеров компании Bolt Food. Они бастовали 4 часа из-за снижения расценок на доставку. Собравшиеся на Кафедральной площади курьеры сказали, что в результате сокращения расценок их зарплата уменьшится на 100 евро.

Около 11 ч. участников акции было немного. У них были плакаты с надписью "Забастовка".

Участники акции сказали, что решили бастовать, узнав, что с понедельника им снизили расценки - с 3 до 2,8 евро за каждую доставку.

"Из-за этого моя зарплата уменьшится на 5 евро в день или на 100 евро в месяц", – сказал один из курьеров.

Второй сказал, что компания Bolt Food наняла столько курьеров, что на всех не хватает заказов.

"Вчера за два часа я заработал 6, а мой друг - 3,7 евро. Но ведь еще надо заплатить налоги", – сказал он.

Мужчины сказали, что в день получают около 50 евро "на бумаге", поэтому 5 евро для них - немаленькая сумма.

"Мы получаем около 800 евро в месяц "на руки", если нет дождя, то и 900 евро", – сказал один из участников забастовки.

Участники забастовки сказали, что уйти не могут, поскольку другие платформы регулируют число курьеров.

14 июля глава Bolt Андрюс Пацявичюс сказал, что дневной тариф был снижен, но ночной увеличился. Поэтому на самом деле курьеры должны заработать больше.

"Базовый тариф уменьшен до 2,8 евро, а в пик увеличен до 4,5 евро. Это значит, что часовая оплата увеличится. Мы ввели перемены, чтобы обеспечить оптимальные поставки услуг, особенно в часы пика, а также чтобы доходы наших курьеров были конкурентными – они смогут заработать больше, чем до сих пор. Клиенты никаких перемен не почувствуют – для них плата за услугу не изменится", – сказал он.

Пацявичюс сказал, что никто из участников пикета с руководством компании не связывался, кроме того, эти люди не являются работниками их компании.

"Для обеспечения слаженной работы мы постоянно расширяем сеть курьеров. Введенные новшества увеличат число работающих в часы пика. Очень жаль, что о пикете мы узнали из СМИ, никто из курьеров с нами не связывался. Обращаем внимание на то, что курьеры Bolt Food не являются нашими работниками, это, скорее, водители-партнеры. Этой платформой пользуются сотни курьеров", – сказал он.

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