После вспышки в каунасской компании глава Минздрава предупреждает: надо готовиться к возвращению некоторых средств защиты

После того как в каунасской компании зафиксировали 18 случаев заболевания коронавирусом, глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал Delfi, что это не удивляет и прибавил, что это не последний подобный случай. По его словам, расслабляться нельзя, наоборот, надо готовиться к возвращению некоторых средств защиты.

"Сложно сказать, насколько велика эта опасность. Из той информации, которой мы располагаем на данный момент, видно, что очаг локализован, речь идет об одной компании и ее работниках, о приезжих. Если в ходе эпидемиологического расследование не будет данных о несоблюдении порядка, об общении с другими лицами, то угрозу оценят как локальную. Если, как я сказал, не выяснятся новые обстоятельства", – сказал Delfi Верига.

Напомним, что после выявления 18 случаев заболевания в компании Hegelmann Transportаs проверяют еще 200 работников, выясняют контакты заболевших.

Если подобные случаи будут повторяться, может ли начаться вторая волна раньше, чем прогнозируют?

"Сложно сказать, как все будет, что представляет проблему. Выходили ли приехавшие куда-то, общались ли с местными жителями, ходили ли в места массового скопления людей. Если этого не было, то это несерьезная угроза. Это локальные случаи и очаги. Они еще будут, – сказал министр. – И работники будут приезжать, и граждане нашей страны возвращаться из-за границы, из стран, после возвращения из которых полагается изоляция. Если не будет каких-то нарушений, то угроза будет незначительной, но все же реальной".

Специалисты прогнозируют вторую волну осенью. Министр Верига сказал, что трудно сказать, когда именно она начнется, но вряд ли ее можно избежать.

"Когда она будет, будет зависеть от того, как мы будем соблюдать рекомендации, требования, дисциплину. От этого зависит и будет ли эта волна. Но рост будет, ведь мы - открытая страна, границы не закрыты. И хотя из некоторых стран не граждане Литвы приехать не могут, оттуда могут выезжать наши граждане, они могут путешествовать, – сказал верига. – От этого зависит, когда будет рост числа заболеваний, но наивно думать, что ничего не будет".

По его мнению, по другим странам Европы видно, что рост числа случаев заболевания будет.

"Это не дает нам расслабиться, – сказал министр. – Например, Хорватия, там все было неплохо, а сейчас наблюдается рост числа больных. Это беспокоит, заставляет проявлять бдительность, система должна быть готова к определенным явлениям".

Delfi напоминает, что после событий в Каунасе в среду утром состоялась пресс-конференция. Лингене сказала, что, по имеющимся данным, заболевшие с другими людьми не контактировали, поэтому большого роста числа заболевших не должно быть. Всего в компании работают 24 гражданина Узбекистана.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!