Тело было обнаружено в гостинице White Lion в городе Уисбек.
Местные СМИ сообщают, что это тело бездомного гражданина Литвы Саулюса Уждавиниса, которому во время карантина разрешили пожить в гостинице.
Персонал гостиницы нашел тело 8 июля во время уборки помещения.
Бездомный мог жить в гостинице до 4 июля, поэтому, вероятно, тело пролежало в номере несколько дней.
О происшествии публично сообщили только на этой неделе. Полиция выясняет обстоятельства смерти покойного.
Об Уждавинисе ранее писали местные СМИ, когда освещали тему бездомных в городе. В видеоматериале показали, как Уждавинис вместе с другими бездомными соотечественниками жил в лесу рядом с Уисбеком.
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