Премьер: дружба Литвы и Польши гарантируют, что страны Балтии не будут островом в Европе

Стратегическое партнерство Литвы и Польши является важнейшим гарантом того, Балтийские страны никогда не останутся отделенным от Европы островом, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Об этом глава правительства Литвы заявил в Польше на встрече с президентом этой страны Анджеем Дудой.

"Мы и далее должны стремиться к реализации всех решений, принятых на саммитах НАТО, особенно по поводу оборонных планов, повышения и усиления боевой готовности, противовоздушной обороны Балтии", – цитируются в пресс-релизе слова премьера.

За вклад в укрепление диалога двух стран А. Дуда вручил С. Сквернялису вторую по значимости государственную награду Польши – Большой орденский крест "За заслуги перед Польской Республикой".

Сквернялис встретился и с премьером Польши

Двухсторонние отношения Литвы и Польши сейчас являются лучшими за последние десять лет, все проекты стратегической важности стран – в сфере энергетики и транспорта – продвигаются вперед и должны быть реализованы своевременно, заявил после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким глава литовского правительства Саулюс Сквернялис.

На состоявшейся в Польше встрече премьером обсуждался вклад государств в укрепление двухстороннего сотрудничества и стратегического партнерства, сообщила канцелярия правительства Литвы.

Foto: LRV

"Стратегическое партнерство Литвы и Польши является важнейшим гарантом того, что Балтийские страны никогда не останутся островом, отделенным от других народов европейского сообщества. Сейм Литвы объявил 2021 год годом Конституции 3 мая и Взаимного обета. Мы будем стремиться к тому, чтобы использовать этот юбилей и для укрепления наших соседских связей с Польшей", – цитируются в пресс-релизе слова С. Сквернялиса.

Он отметил, что для Литвы и Польши важны энергетические и транспортные перемычки между континентальной и Северной Европой. Большой потенциал сотрудничества есть в сферах науки, технологий, инноваций, а польза от этого сотрудничества становится все более актуальной в контексте пандемии COVID-19.

Через несколько дней возобновляются переговоры по новой многолетней финансовой перспективе Евросоюза, и плану восстановления экономики. Литва и Польши будут стремиться к принятию важных для региона решений об экономической помощи, о выделении средств смычки и дотаций сельскому хозяйству.

На встрече премьеров также было выражено сожаление по поводу того, что Европарламент не прислушался к голосам девяти стран, среди которых Литва и Польша, не одобряющих Пакет мобильности. Некоторые положения этого пакета противоречат принципам внутреннего рынка ЕС. С польским премьером также была достигнута договоренность защищать интересы своих перевозчиков правовыми средствам, включая возможное обращение в Суд справедливости ЕС.

В среду С. Сквернялис примет участие в торжествах по случаю годовщины Грюнвальдской битвы в Польше. На них также будет присутствовать президент Литвы Гитанас Науседа.

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