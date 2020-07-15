Премьер и президент Литвы в Польше отметят годовщину Грюнвальдской битвы

Глава Литовского государства Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквернялис в среду в Польше примут участие в торжествах по случаю 610-летия Грюнвальдской битвы.

Г. Науседа встретится с переизбранным на второй срок президентом Польши Анджеем Дудой.

По сообщению администрации президента, Г. Науседа в Грюнвальде выступит с приветственной речью, возложит венок к памятнику этому историческому событию.

Он также откроет мемориальный камень в память о литовских воинах и общей победе. На этом камне высечен Витис (витязь на коне, изображенный на гербе Литвы) и надпись на литовском и польском языках: "От литовского народа за общую победу".

Установку камня за счет пожертвований жителей Литвы инициировали общественные организации при сотрудничестве с посольством Литвы в Польше и литовской армией.

В праздничном мероприятии также примут участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр обороны Раймундас Кароблис, глава МВД Рита Тамашунене и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

После официальной церемонии в честь годовщины битвы, состоится двухсторонняя встреча президентов Литвы и Польши. Планируется обсудить региональную безопасность, трансатлантическое сотрудничество, совместные инфраструктурные проекты и вопросы транспортного сектора.

В среду на поле Грюнвальдской битвы также должна была состояться историческая инсценировка битвы при участии тысяч человек, но по причине коронавируса в этом году мероприятие отозвано.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, она стала одним из крупнейших сражений средневековой Европы. В ходе битвы объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польского Королевства, под командованием Витовта и Ягайло, разгромили Тевтонский Орден крестоносцев.

Битва закончилась полным разгромом войск Тевтонского ордена. Тевтонский орден так и не смог оправиться после поражения, и длившийся не одну сотню лет захват литовских земель был прекращен.

Победа литовских и польских союзников укрепила международный авторитет и мощь Великого Княжества Литовского и Польши, их мощь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!