Департамент полиции сообщил, что был составлен служебный рапорт.

Напомним, что в июне оскорбления в адрес премьера появились в Новой Вильне и в Вильнюсском районе, на улице, где находится дом премьера.

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