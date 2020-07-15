Полиция расследует появление плаката с оскорблениями в адрес премьер-министра Сквернялиса в Байсёгале

BNS ru.DELFI.lt

Saulius Skvernelis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В полицию сообщили о том, что в Байсёгале (Радвилишкской район) на доске объявлений появился плакат с оскорблениями в адрес премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.

Департамент полиции сообщил, что был составлен служебный рапорт. Напомним, что в июне оскорбления в адрес премьера появились в Новой Вильне и в Вильнюсском районе, на улице, где находится дом премьера. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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