Полиция расследует появление плаката с оскорблениями в адрес премьер-министра Сквернялиса в Байсёгале
BNS
ru.DELFI.lt
15.июля 2020 09:19
aA
Saulius Skvernelis
Foto: DELFI / Josvydas Elinskas
В полицию сообщили о том, что в Байсёгале (Радвилишкской район) на доске объявлений появился плакат с оскорблениями в адрес премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.
Департамент полиции сообщил, что был составлен служебный рапорт.
Напомним, что в июне оскорбления в адрес премьера появились в Новой Вильне и в Вильнюсском районе, на улице, где находится дом премьера.
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