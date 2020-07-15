За небольшую зарплату работать невыгодно: жители Литвы живут на пособия

Служба занятости Литвы фиксирует рекордный уровень безработицы, но в то же время в стране растет количество свободных рабочих мест, а представители компаний говорят, что не могут найти желающих работать. Утверждают, что причина такой высокой безработицы - выплаты, которые раздают власти. Экономист Тадас Повилаускас и директор Службы занятости Инга Балнаносене заметили, что есть такие ситуации, когда работать людям невыгодно.

Представитель клининговой компании Ainava Маргарита Казловайте не скрывала, что найти желающих работать уборщицами нелегко, а после карантина ситуация еще больше обострилась.

"Работники стали разборчивыми. Они сразу хотят увидеть объект, поскольку есть разные клиенты, есть производственные помещения. Это почувствовали после карантина, когда людям стали выплачивать большое пособия по безработице, не скрою, что у уборщиц зарплаты небольшие, это минимум, чуть больше минимума, вот люди и говорят - зачем работать, если те же деньги они получат в Службе занятости. Выплаты - одна из причин, по которым сегодня сложно найти работников", – сказала она.

"Если говорить о людях с большими доходами, то там все иначе, но на прошлой неделе мы искали работника администрации – менеджера по продажам, которому предлагаем фиксированную базовую зарплату и премии. Когда мы говорили о базовой зарплате, мне сказали, что сейчас в Службе занятости человек может получить 850 евро, так зачем ему работать? Он подождет, когда перестанут платить пособие", – сказала Казловайте.

Балнаносене заметила, что ситуация на рынке труда остается сложной. По ее словам, 14 июля уровень безработицы составлял 12,6%, а 13 был 12,7%. Перед карантином он составлял 9,5%.

Однако, по ее словам, это не только результат хороших пособий.

"Надо понимать, что на дворе лето, а июль - то время, когда в Службу приходят студенты, выпускники профтехучилищ, школ. Это повторяется каждый июль, уровень безработицы растет, это стабильный рост 0,6-1%. И он еще будет расти", – сказала она, заметив, что росту безработицы способствует и спад экономики.

По ее словам, рост безработицы вызвали и выплаты по 200 евро, поскольку ради них стали регистрироваться и те, кто давно не работает.

Однако наблюдается парадоксальное явление - растет не только уровень безработицы, но и количество свободных рабочих мест. С 29 июня по 5 июля работодатели зарегистрировали 6700 предложений, это в 2,3 раза больше, чем неделей раньше.

Балнаносене сказала, что сейчас важно людям разъяснить, что это 200 евро вечно платить не будут.

"Мы каждому говорим - вы сегодня отказываетесь от работы за минимум, а ведь осенью и такой работы может не быть. Ведь может быть вторая волна, регрессия на рынке. Нужно это оценивать и не привязываться к этим выплатам на 6 месяцев. Рабочее место и за минимум - это стабильность", – сказала она.

Балнаносене не скрывала, что в Службу занятости сейчас приходят люди, которые прямо говорят, что работать им сегодня невыгодно. На вопрос, какие пособия сейчас платят, она разъяснила, что сейчас каждый безработный, который зарегистрировался на бирже труда в течение 6 месяцев будет получать по 200 евро.

"Кроме того, люди, у которых есть 12 месяцев стажа за последние 30 месяцев получают и пособие по безработице, которое зависит от их зарплаты. Если доходы были больше 1000 евро, то человеку работать за 400 евро "на руки" невыгодно", – сказала она.

Экономист Повилаускас сказал о пособии в 200 евро: "Нельзя вообще оставить человека без доходов. Весной был виден риск, но вопрос, что будет в следующем году, ведь с 1 января выплаты платить не будут".

По его словам, если раньше человек получал минимум, то в Службе занятости он получит 350 евро "на руки", плюс 40 евро – одноразовая выплата, это получается почти 400 евро.

"Если работаешь и получаешь 447 евро (минимум), а, не работая, получишь почти столько же. Разница невелика. Если у тебя есть стаж, несколько месяцев можно не работать и заниматься чем-то другим", – сказал экономист.

Он заметил, что есть люди, которых не удастся вернуть на рынок труда, но все же выплаты должны быт такими, чтобы мотивировать людей работать, но нельзя оставлять людей вообще без денег.

Повилаускас и Балнаносене представили прогноз роста безработицы. По словам экономиста, по прогнозу SEB, в этом году средний показатель уровня безработицы составит 9,3%, а в прошлом был 6,2%.

"Мы считаем, что уровень безработицы увеличится и летом", – сказал он.

Балнаносене придерживается похожего мнения.

"Что касается тенденции зарегистрированного уровня безработицы, то хотелось бы верить, что не достигнет 15% к концу года, это оптимистический сценарий. Если будет вторая волна, то все зависит от того, насколько быстро мы отреагируем и будут ли у нас финансовые ресурсы. Пессимистический прогноз - уровень безработицы 18-19%, если будет вторая волна", – сказала она.

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