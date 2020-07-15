Ветряная электростанция в Балтийском море может принести Литве немало пользы

Совсем недавно был сделан важный шаг вперед в деле развития ветроэнергетики на Балтийском море – правительство Литвы определилось, где появятся ВЭУ (эта территория находится в 30 км от побережья). До 2030 г. там появится ветряная электростанция мощностью 700 МВт. Директор Литовской ассоциации ветряных электростанций Айстис Радавичюс рад такому сдвигу. По его словам, это был необходимый шаг для достижения цели, заявленной в Национальной стратегии энергетической независимости до 2050 г. - планировалось всю электроэнергию производить за счет возобновляющихся источников энергии.

Ветряная электростанция такой мощности может произвести около 2,5–3 ТВт в год – это почти четверть того количества электроэнергии, которое потребляется в Литве на данный момент за год. Согласно подсчетам, в такую электростанцию инвестируют до 1 млрд. евро частных инвестиций.

"Развитие ветроэнергетики в море - это новые возможности. Запланированная электростанция - это амбициозный и большой проект, но он таким и должен быть, ведь только при масштабном подходе он может быть осуществлен экономически", – сказал Радавичюс.

У ветроэнергетики есть большой потенциал

Согласно планам, первые аукционы состоятся в 2022–2023 гг., до 2030 г. мощность может достигнуть 700 МВт. Но для достижения эффективного использования энергии морского ветра важно урегулировать законодательную базу. По словам Радавичюса, на хорошие результаты можно надеяться только если сформируется благоприятное инвестиционное окружение и подходящие условия для подключения к сетям передачи электроэнергии, а также привлекательная модель поощрения.

"Мы не можем сказать, что только сейчас начинаем открывать ветроэнергетику и идем в этом направлении. Литва в сфере ветроэнергетики добилась немалого. Мы входим в число 10 стран Европы, которые в процентном соотношении производят больше всего ветровой энергии от общего количества потребляемой электроэнергии, поэтому смело могу заявить, что мы - прогрессивные середнячки в этой сфере", – сказал Радавичюс.

В море условия более благоприятные, чем на суше

Однако Литва, по словам Радавичюса, все еще отстает от Испании, Германии, Ирландии и Дании. Правда, Литва стремится стать одним из лидеров в этой сфере, поскольку у ветроэнергетики есть большой потенциал. Основу для таких предпосылок создает то, что условия в море намного лучше, чем на суше – нет гор, других особенностей рельефа, которые осложняют строительство ветровых турбин. В море этого нет, там большие пространства, которые не ограничены населенными пунктами.

По словам Радавичюса, там и ветер сильнее, он также отличается большим постоянством, чем на суше. Если на суше эффективность ветряных электростанций составляет 30%, то в море, как декларируют производители - это 50–60%.

"Энергия морского ветра – новая сфера с большими перспективами. География территорий, на которой развивают эту сферу, распространяется. Это значит, что потенциал видим не только мы. США, Тайвань, Китай – все больше стран инвестирует в расширение этой сферы", – сказал специалист.

Один из самых амбициозных планов в ЕС

Недавно провели тщательное исследование, которое подтвердило потенциал в этой сфере, поскольку в Евросоюзе до 2050 г. электроэнергия, произведенная за счет энергии морского ветра должна составлять 450 ГВт, а сейчас - 20 ГВт. Нет сомнений в том, что в будущем энергия морского ветра займет важное место в сфере производства электроэнергии.

Кроме того, эту отрасль важной делает то, что ЕС добивается, чтобы до 2030 г. 32% всей электроэнергии производили за счет возобновляющихся источников, а Литва планирует до того же года достигнуть 45% этого показателя. Это один из самых амбициозных планов в ЕС, поэтому планируют значительно увеличить развитие солнечной энергетики и ветроэнергетики и оборудовать в море ветряную электростанцию мощностью 700 МВт.

"Без энергии морского ветра мы этой цели не добьемся, поскольку именно эта отрасль гарантирует дальнейшее производство электроэнергии, кроме того, она прекрасно дополняет солнечную энергетику. Обычно, когда дует ветер, солнца бывает немного и наоборот. Эти источники энергии прекрасно дополняю друг друга", – сказал Радавичюс.

Итак, важно знать, каким образом будут достигаться поставленные амбициозные задачи Литвы в сфере развития возобновляющихся источников энергии. Принятое правительством решение разрешить строительство ветряной электростанции в 30 км от берега в Балтийском море – это верное решение для прорыва в сфере развития возобновляющихся источников энергетики.

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