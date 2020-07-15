Цены на литовском взморье выше, чем в Турции и Болгарии: специалист рассказал, почему

Коронавирус еще больше подкорректировал ситуацию с ценами на литовских морских курортах. На вопрос, почему в Литве такие высокие цены на курортах, в эфире Žinių radijas ответил директор туркомпании и предприниматель Римвидас Ширвинскас-Макалюс.

Ведущий радиопередачи спросил, почему цены на литовских курортах выше, чем в Болгарии и Турции. Ширвинскас-Макалюс согласился с тем, что литовское взморье - дорогое место отдыха, и назвал причины.

"Ответ простой – у нас небольшое побережье, по сравнению даже с Латвией. Многие сравнивают с Латвией, говорят, там дешевле и можно отдыхать даже на берегу моря. Да, потому что у них больше побережье", – сказал предприниматель.

По его словам, на цены влияет и короткий сезон.

"Второй момент – наш сезон, по сравнению с Южной Европой, длится 2 месяца, поскольку в июне нет активного туризма. А в Турции, например, сезон длится больше 6 месяцев: с конца марта до ноября", – напомнил Ширвинскас-Макалюс.

Он сказал, что не стоит сравнивать услуги в Литве и, скажем, в Турции.

"Еще один момент – мы склонны сравнивать качество, то же количество звезд Литве и в Турции. Я этого не делаю. В Литве я ночевал в 3-звездочной гостинице, которая была лучше некоторых турецких 5-звездочных. Поэтому некоторые вещи нельзя сравнивать", – сказал он.

Ширвинскас-Макалюс сказал, почему не стоит злиться на литовских предпринимателей.

"И еще один момент - спрос, если бы вы были владельцами гостиниц, делали бы вы какие-то скидки, если бы гостиница и без того была полной? И при тех высоких ценах, на которые жалуются литовцы, гостиница была бы заполнена на 100%. Я не думаю, что делали бы. Есть ли у меня право злиться на предпринимателей? Нет", – сказал Ширвинскас-Макалюс.

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