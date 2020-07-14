В Каунасе установили 18 случаев коронавируса, все больные - приезжие из Узбекистана

В одной каунасской компании – напряженный период. 2 июля из Узбекистана в Литву приехали 22 кандидата на пустующие рабочие места, у троих поднялась температура, после чего у них диагностировали коронавирус. Позже выяснилось, что коронавирусом больны 18 человек. Все они приехали из Узбекистана.

Согласно данным Минздрава, сейчас все больные изолированы.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), выясняют, были ли у этих людей контакт с другими лицами.

Минздрав и НЦОЗ делают все, чтобы не дать разгореться этому очагу.

"Все заболевшие приехали из Узбекистана. О двоих заболевших сообщалось несколько дней назад", – сказано в сообщении.

Представитель ЗАО Hegelmann Transporte Айсте Мардосайте ранее сказала, что все эти люди - кандидаты на должность водителей большегрузных машин. Три человека находятся в больнице.

"2 июля 22 гражданина Узбкистана прилетели на самолете в Ригу, оттуда на автомобиле компании их привезли в Каунас.

Они прошли курсы и могут работать в компании. Это была первая группа кандидатов после карантина. Надо отметить, что они приехали из страны, приезжим из которой не нужно изолироваться.

В Литве их поселили в гостинице для водителей. В гостинице есть вся необходимая инфраструктура. Вся группа находилась на одном этаже, с другими жильцами гостиницы не контактировала", – сказала она.

По словам Мардосайте, у всех кандидатов перед курсами каждый день мерили температуру, когда зафиксировали повышенную, вызвали врачей.

Сейчас в изоляции находятся 22 гражданина Узбекистана и 3 работника компании, которые с ними контактировали, еще у троих диагностировали коронавирус.

"Других работников с симптомами проверяют, результатов их тестов еще нет. Сегодня и завтра работников дополнительно проверят на COVID-19", – сказала Мардосайте.

"У нас есть 4 больных, которые обратились в каунасскую клинику раньше, и 14 случаев из проверенных вчера 26", – сказала kauno.diena.lt представитель Каунасского отделения НЦОЗ Орина Иванаускене.

Первых четыре пациента находятся в больнице - трое в Каунасе, один в Абромишкес, куда во вторник доставят и остальных 14.

Еще 15 человек, чьи тесты дали отрицательный ответ, находятся в изоляции. Они тесно контактировали с больными, поэтому велика вероятность, что болезнь у них проявится позже.

Во вторник образцы взяли еще у 180 человек, они находятся в изоляции.

"Компания [временно] останавливает деятельность. До получения результатов. Проводят дезинфекцию помещений", – сказала kauno.diena.lt Иванаускене.

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