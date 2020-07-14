Инфектолог о возможной ситуации с COVID-19 осенью: сценарии могут быть разными

С одним испытанием COVID-19 Литва справилась сравнительно неплохо, но что еще нас ждет? Профессор Литовского университета медицинских наук Ауксе Мицкене сказала, что очень сложно предугадать, как "поведет себя" вирус, однако ученые разработали несколько сценариев.

"Сейчас никто не может сказать, как и когда начнется вторая волна, будет она большой или нет. Прогнозировать очень сложно, но уроки, которые мы вынесли, позволяют предположить – если будет вторая волна, нам будет легче ее контролировать, – сказала Мицкене. – Есть всякие гипотезы, прогнозы, но необязательно они на 100% оправдают себя. Возможны несколько сценариев".

Врач сказала, что один из сценариев – циркуляция вируса увеличится осенью.

"Коронавирусам осень нравится", – сказала Мицкене. По ее словам, может быть и так, что особой сезонности в циркуляции COVID-19 не будет.

"Трудно сказать, как все будет на самом деле. Конечно, все будет зависеть от того, как люди будут перемещаться. Границы открываются, люди хотят вернуться к нормальной жизни, а это неизбежно увеличит риск", – сказала инфектолог.

По словам Мицкене, как все изменится, зависит от разных факторов.

Но в любом случае, к осени надо всем готовиться, а в этом году – особенно ответственно. Мицкене заметила, что само общество помогает управлять коронавирусом: люди услышали специалистов и руководствовались их советами.

"Мы знаем, что вирус будет циркулировать, что иммунитет появляется ненадолго", – сказала инфектолог.

По ее словам, даже в Швеции, где добивались иммунитета, его получили лишь 6% жителей.

"Похожие данные и в других странах, это значит, что сформировавшийся в обществе иммунитет поможет в борьбе с вирусом. Похоже, иммунитет формируется постепенно и в небольшом объеме, видимо, придется с этим патогеном жить до появления вакцины", – сказала Мицкене.

Кроме того, она рекомендует в этом сезоне обязательно прививаться от гриппа.

"Вакцина от гриппа приходит в Литву в конце сентября, в этом году всем, кто может, рекомендуется сделать прививки", – подчеркнула инфектолог.

По ее словам, осенью могут циркулировать сразу два патогена – COVID-19 и грипп. В сезон гриппа с осложнениями в больницы попадает много людей.

Если человек сделает прививку от гриппа, он уменьшит опасность заболевания хотя бы одной болезнью, прививка может защитить от осложнений и смерти.

"В этом году к осени надо готовиться ответственно, ответственнее, чем прежде, ведь речь идет и о перегрузке системы, отделений, реанимаций", – заметила профессор.

Мицкене советует – не боятся, но проявлять ответственность, слушать рекомендации специалистов, соблюдать дистанцию, когда надо - надевать маски.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига в первую очередь рекомендует осторожно выбирать поездки.

"Может, воздержаться от дальних поездок, если могут возникнуть проблемы после возвращения. Можно не только заразиться, но и заразить других; придется на две недели изолироваться дома", – сказал министр.

Он призывает жителей ответственно оценивать симптомы.

"Если они появились, не ходить на работу, на мероприятия, на праздники, – сказал Верига. – Если температура поднялась или появились другие симптомы, то надо подумать о других, может не ходить туда, где много людей, где есть люди из группы риска, или надевать маски, например, в общественном транспорте и т.д.".

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