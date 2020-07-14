В Вильнюсе состоятся состязания по сидению, приз – поездка в Париж

17-19 июля на спортивной площадке около Белого моста Литовские аэропорты предлагают принять участие в состязании, которое будет длиться 45 часов - столько, сколько занимает путешествие вокруг света. Компания Go Vilnius организует "Французский отпуск", во время которого пройдет состязание - по сидению в самолетном кресле. Победитель получит билеты в Париж для двоих человек.

Желающим принять участие в состязании надо просто прийти в указанное место и... посидеть. Предварительной регистрации нет, поэтому участвовать могут те, кто придет первыми.

Сколько продлится состязание прогнозировать сложно, но организаторы поставили перед собой амбициозную цель – 45 ч. Однако победителем станет тот, кто просидит дольше других. Согласно правилам, участники не могут спать и сидеть закрыв глаза дольше 5 минут. Кроме того, нельзя курить и пить алкоголь. Правда, участникам можно есть и пользоваться гаджетами, кроме того, предполагаются короткие перерывы.

За состязанием можно будет наблюдать на странице Вильнюсского аэропорта в Facebook. Организаторы приглашают поддержать участников – кроме того, на месте проведения состязаний можно ответить на вопросы и выиграть сувениры, связанные с авиацией и путешествиями. Кроме главного приза будут разыграны пригласительные в бизнес клуб Вильнюсского аэропорт, услуги быстрого контроля и т.д.

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