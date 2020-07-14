В Друскининкайском аквапарке разгорелся конфликт - вызвали и охрану

Отпуск без купания представить себе сложно. К сожалению, купание не всегда бывает веселым. С неприятным моментом столкнулась Кристина (настоящее имя редакции известно) и ее семья в Друскининкайском аквапарке.

Женщина приехала с двумя детьми – одному 2 года и 10 месяцев, другому – почти 7 лет. "У кассы нас предупредили, что младший должен быть в специальных подгузниках. Я сказала, что не буду покупать, потому что ребенок уже больше года не носит подгузники. Меня предупредили, что внутри могут возникнуть проблемы. И они начались, как только мы попытались попасть в зону для детей", – рассказала женщина в FB.

"Меня стали заставлять купить их подгузники или специальные плавки. Я пыталась спокойно объяснить, что с правилами мне все ясно, но должны быть и исключения. Нам навязывают то, в чем мы не нуждаемся. Когда мы отказались уйти, вызвали охрану", – рассказала женщина.

По ее словам, за ней ходила охрана, пока ребенок не попросился в туалет. "Меня не впускали, пока я не сказала, что ребенку надо в туалет. Когда мы вернулись, я еще раз объяснила - видите, ребенок просится, а они в ответ: "Потому и нужен подгузник". Говорю, может и вам в таком случае нужны подгузники? Когда я с ребенком захотела пойти к мужу с сыном, охранник схватил меня за руку. Мы решили уйти из аквапарка, что это за отдых, где мужчины женщину с ребенком преследуют. Я предложила им хотя бы женщин в охрану нанять, чтобы силы были равными... Я не считаю это принципом... Это нелогичная ситуация. На сайте таких правил я не нашла...", – сказала собеседница.

По данным администрации аквапарка, все правила есть и на сайте и в брошюре. "С нашими правилами посетители могут ознакомиться тремя способами: на сайте, в брошюре или на стенде у касс", – сказала Инга Салицкене.

По ее словам, женщину информировали о правилах у кассы - дети до 3 лет должны быть в подгузниках. "Женщина отказалась следовать правилам, кассир посоветовала ей не идти в аквапарк. Женщина не реагировала и купила билеты, а значит, согласилась с требованиями. Внутри женщина отказалась выполнять правила, была воинственно настроена, поэтому вызвали охрану. Охранники просили ее покинуть аквапарк, но она не подчинилась. Когда женщина пыталась прорваться через охранников, один из них взял ее за руку, чтобы задержать. Охрана ждала представителя администрации. Женщина с семьей через некоторое время покинула аквапарк сама", – сказала Салицкене.

По ее словам, такое правило действует, чтобы поддержать чистоту в бассейнах. Салицкене напомнила, что в бассейнах Impuls в специальных подгузниках должны быть дети до 4 лет.

Delfi Интересовался ценой подгузников в Друскининкай - это 1,2 евро за штуку или 5,88 евро за упаковку (11 шт).

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