Глава Польши наградит премьера Литвы орденом за заслуги

Во вторник премьер Литвы Саулюс Сквернялис отправляется в Польшу, где президент этой страны Анджей Дуда вручит ему государственную награду.

С. Сквернялис награжден Большим орденским крестом "За заслуги перед Польской Республикой". Глава литовского правительства получит награду за вклад в укрепление диалога двух стран.

Такую награду в прошлом году получил и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

В Польше С. Сквернялис обсудит с президентом и премьером этой страны меры по противостоянию искажению истории, двухсторонние отношения, совместные проекты, возможную вторую волну COVID-19.

В последнее время Балтийские страны и Польша постоянно выражают озабоченность тем, что Россия начала принижать значение пакта между Советским Союзом и нацистской Германией, который был одним из факторов возникновения Второй мировой войны. Выступающие против этого президенты Литвы и Польши отказались участвовать в мероприятии по поводу юбилея освобождения концентрационного лагеря в Освенциме, которое проходило в Израиле. На этом мероприятии президенту РФ Владимиру Путину было предложено выступить с одной из важнейших речей.

Как говорится в пресс-релизе литовского правительства, на встречах большое внимание также будет уделено инфраструктурным проектам европейской важности: Via Baltica, Rail Baltica, Harmony Link и другим.

В среду С. Сквернялис примет участие в праздновании годовщины Грюнвальдской битвы в Польше. На торжества также прибудет президент Литвы Гитанас Науседа.

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