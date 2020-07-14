В Литве вступили в силу новые требования в отношении авторемонтников, автосервисы пересматривают цены

С 1 июля в Литве вступили новые требования - няни, авторемонтники и строители, занимающиеся внутренней отделкой домов и квартир, не могут работать по бизнес-удостоверению. Утверждается, что эти перемены помогут уменьшить "тень" и дадут возможность конкурировать честно работающим предпринимателям. По словам представителей автосервисов, это решение необязательно будет способствовать снижению "тени", поскольку при других формах бизнеса тоже можно найти способ сокрытия налогов. Мало того, для выживания и конкуренции легальному бизнесу придется снижать цены.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что упразднение бизнес-удостоверений для нянь, некоторых строителей и авторемонтников, поможет уменьшить "тень" и обеспечит честную конкуренцию. По его словам, в этих сфера фиксируют больше всего "тени" – заработок большой, а налоги платят маленькие.

С 1 июля этим людям придется выбирать иную форму деятельности, например, деятельность по справке, придется вести учет доходов, а покупателям услуг/товаров придется выдавать один из документов: счет-фактуру, счет-фактуру с НДС или чек кассового аппарата.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), в этом году в общей сложности 27 500 жителей работали по бизнес-удостоверению.

По оценке представителя литовской платформы Motointegrator.com, объединяющей автосервисы, Робертаса Тамулявичюса, новый порядок будет способствовать уравниванию услуг для всех автосервисов, а те, которые работали честно, никаких перемен не почувствуют.

Он считает, что новый порядок особых изменений не принесет.

"Сейчас автомехаников, работавших по бизнес-удостоверению, пугают не только налоги, но и неизвестность. Поэтому, чтобы не было проблем, надо познакомить людей с новым порядком, показать, что ничего в нем сложного нет.

Важно подчеркнуть, что все документы можно оформить по интернету, а те, кто занимается индивидуальной деятельностью в первый год освобождены от содровского налога", – сказал Тамулявичюс.

"Перемены заставят изменить форму деятельности, но необязательно будут способствовать уменьшению "тени", люди будут искать возможность снизить сумму налогов", – заметил представитель Motointegrator.com.

Он сказал, что цены на услуги работающих в гаражах мастеров не отличались в разы, а зачастую были близки ценам в автосервисах.

"Более низкими цены там были и из-за небольших налогов и из-за меньших инвестиций в оборудование", – сказал Тамулявичюс.

Он заметил, что после изменения ситуации цены немного поднимутся, но ему не хотелось бы пугать потребителей. Он напомнил жителям, что, получив чел или фактуру за ремонт, можно вернуть часть расходов. Кроме того, такой документ - гарантия, если что-то будет не так, можно требовать деньги или повторный ремонт.

Глава Литовской ассоциации автосервисов Айнис Петкус отметил, что цены наоборот должны снизиться.

"Сейчас весь легальный бизнес, чтобы выжить и конкурировать, должен снижать цены. Проблема сейчас - инфляция – она "съедает" оборотные средства. Сегодня надо снижать цены и конкурировать на искаженном рынке, начинается дефляция, которая ведет к появлению "тени", – заметил он.

По словам Петкуса, пандемия вскрыла проблему - денег стало меньше. Поэтому легальным автосервисам сейчас сложно выжить.

Он не сказал, на сколько снизятся цены, но отметил, что разницу в цене на услуги легальных автосервисов и работающих в "тени" мастеров обуславливает неуплата налогов, невыполнение требований в сфере охраны природы и невыполнение др. регламентов. Петкус сказал, что эта разница в ценах составляет около 15%.

Он заметил, что ремонт машин - сезонный бизнес, а лето - самое плохое время.

Петкус убежден, что перемены не приведут к полному исчезновению "тени". По данным госведомств, в этой сфере в "тени" действует 2/3 бизнеса (это 500 млн. евро). Петкус считает, что нет системы контроля за нелегальными мастерами, поэтому и перемены ни к чему не приведут.

Специалист сказал, что если правительство ничего не будет делать – не появится регламент индивидуальной деятельности или порядок выдачи лицензий, то ничего не изменится.

"Тень" будет только увеличиваться", – заметил Петкус.

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