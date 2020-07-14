Боязнь коронавируса: спрос на маски в аптеках Литвы вырос в три раза

В Литве все еще появляются очаги коронавируса, да и представители власти говорят: если не будем соблюдать правила, могут вернуть защитные маски. Интересно, как на эти новости реагируют жители? В эфире передачи "Утро на Delfi" об этом говорили с пресс-секретарем Eurovaistinė Лаурой Бельске.

По ее словам, люди чаще приходят в аптеки за масками, спрос на них вырос в три раза. С начала июля в 75 аптеках продали 16 000 масок, но есть разница – сейчас коробками маски не покупают, только поштучно.

"Запасы антисептика еще не закончились, его покупают реже. Маски уже закончились, люди пополняют запасы", – сказала Бельске, отметив, что чаще маски покупают не себе, а пожилым членам семьи.

В аптеках медицинские маски есть, в них нуждаются и работники аптек. Несмотря на то, что в обязательном порядке маски носить уже не требуется, провизоры сами решают, как им обслуживать клиентов. "Многие надевают маски, увидев это клиенты тоже надевают маски – солидарность есть. Мы видим, что многие возвращаются к маскам", – заметила она.

Она порадовалась тому, что сейчас пенсионерам делают скидки в любое время. "Пенсионеров обслуживают без очереди, чтобы они проводили в аптеке как можно меньше времени, чтобы контакт был короче", – заметила Бельске.

Больше пенсионеров пришло в аптеки, когда вступил в силу новый порядок - всем лицам старше 75 лет лекарства и средства гигиены выдают бесплатно. "Пенсионеры называют это чудом, – сказала Бельске.

Во время карантина провизоры упоминали, что вырос спрос на средства контрацепции и тесты на беременность. Бельске сказала, что эта тема по-прежнему актуальна. Самые популярные тесты - цифровые с недельным индикатором – он дает точные данные.

Бельске заметила, что люди забывают о креме от солнца, поэтому потом приходят и за пеной от ожогов Panthenol.

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