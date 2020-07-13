Где дешевле: сравнение цен на продукты в Риге, Вильнюсе и Таллинне

Самые дешевые продукты питания, если сравнивать цены в магазинах столиц стран Балтии, были в Вильнюсе, свидетельствуют данные латвийского Центра содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики (Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs, LTVC), пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Килограмм картофеля в Риге в июне стоил в среднем 0,51 евро, тогда как в Вильнюсе — 0,29 евро, а в Таллине — 0,25 евро. В Риге также была самая дорогая морковь — 0,70 евро за килограмм. В Таллинне она стоила 0,67 евро, в Вильнюсе — 0,53 евро за килограмм.

В то же время в магазинах Риги можно было купить самые дешевые местные огурцы и помидоры, шампиньоны, импортную клубнику, сливы и бройлеров.

"Цены на продукты отличаются, потому что отличается качество товаров и ассортимент. Местные помидоры в июне можно было купить во всех четырех включенных в мониторинг торговых сетях Латвии, тогда как в соседних странах — только в одной или двух. И цена этих помидоров в Латвии была значительно ниже", — отмечает руководитель центра Ингуна Гулбе.

В свою очередь местная клубника в латвийских сетях в июне не продавалась, а в Литве и Эстонии была доступна только в одной сети в каждой стране, что не характерно для этого месяца. Это связано с обширным поступлением на рынок импортной клубники, например, в Таллинне импортную клубнику можно было купить по 1,99 евро за килограмм.

Также центр сообщает, что в течение года цены на ряд продуктов в Латвии существенно снизились. В то же время из-за пандемии Covid-19 в этом году значительно подорожал чеснок — год назад его цена составляла в среднем 2,82 евро за килограмм, а в этом году — 4,89 евро за килограмм.

В мониторинг включено более 40 продуктов питания.

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