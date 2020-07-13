Премьер-министр Литвы о возможной второй волне: планируются изменения в школах и новые правила поведения

Ведется подготовка к контролю ситуации, связанной с коронавирусом, осенью. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис упомянул, что постараются обеспечить хотя бы начальное и основное обучение в обычном контактном режиме – в помещениях школ. Что касается мероприятий, общественной жизни, то обсуждают дополнительные меры.

"Ведется работа, приоритет - контактное обучение в начальных классах и в основной школе. Дети постарше могут сами о себе позаботиться, они лучше умеют работать с технологиями, могут оставаться одни дома, а оставляя дома маленьких детей, мы приводим к проблемам и на рынке труда. Поэтому планируем сделать так, чтобы начальное образование максимально было контактным, а не удаленным", – сказал в интервью Delfi Сквернялис.

Что касается общественной жизни, он напомнил, что маски сейчас - необязательны, но и не запрещены. По словам главы правительства, если ситуация изменится, могут обсудить их обязательное ношение, например, в общественном транспорте.

Также думают о том, как осенью могут проводить мероприятия. Глава правительства упомянул, что количество участников регламентировать не планируют, однако хотят установить правила ношения масок, перчаток во время мероприятий, возможно, будет поднят вопрос соблюдения дистанции.

Что касается работы медучреждений, он подчеркнул, что надо пересмотреть "уровни безопасности".

Сквернялис не хочет верить в то, что снова придется вводить такой жесткий карантин, какой был во время первой волны.

"Если условия этого потребуют, то все возможно. Но не хочется в это верить. Мы утвердили стратегию, говорим о контроле очагов, отдельных групп общества", – сказал премьер.

Он поблагодарил жителей за сплоченность и ответственное поведение, но напомнил, что вирус не исчез.

"Если мы останемся такими же сплоченными, и если летом не будет много привозных случаев, которые приведут "к взрыву", думаю, все должно быть неплохо. Пока самый большой риск - отдельные очаги и привозные случаи", – сказал Сквернялис.

Он порадовался, что прогнозы ЕК и Минфина улучшаются.

"Сегодня мы говорим о меньшем годовом падении, нежели планировалось", – продолжил премьер.

По его словам, если эффективно используем европейскую и национальную помощь, то "сможем избежать больших убытков, тогда в следующем году ситуация восстановится".

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