Президент: Круонисская ГЭС не будет использоваться для резервных нужд БелАЭС

Посетивший в понедельник Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (КГЭС) президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что этот объект не может использоваться для резервных нужд Белорусской АЭС (БелАЭС). Он добавил, что поспешное введение БелАЭС в эксплуатацию поставит под угрозу весь регион.

"Мне было важно выяснить, может ли КГЭС использоваться как резерв для БелАЭС. Я получил все заверения, что и в техническом, и в юридическом смысле этого слова данный объект не будет использоваться как резерв для БелАЭС. Это значит, что строителям БелАЭС придется искать резерв в других местах", - сказал президент журналистам в Кайшядорском районе.

"В любом случае следует совершенно четко констатировать, что сейчас мы не видим никаких предпосылок того, что эта АЭС может работать безопасно. Ее функционирование или чересчур поспешный ввод в эксплуатацию поставит под угрозу не только безопасность сопредельных государств региона, но и сам народ и государство Беларуси", - добавил он.

Президент назвал КГЭС одним из важнейших элементов энергосистемы Литвы. КГЭС играет очень важную роль в обеспечении надежного функционирования энергосистемы Литвы.

КГЭС - единственная такая электростанция в странах Балтии, она балансирует выработку электроэнергии, обеспечивает аварийный резерв энергосистемы Литвы, может в течение пяти минут запуститься после системной аварии.

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