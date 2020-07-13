Глава МИД: мы надеемся сохранить качество и интенсивность сотрудничества с Польшей

Литва надеется, что после президентских выборов в Польше будут сохранены достигнутые интенсивность и качество сотрудничества, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Нам следует подождать официальных результатов с выводами, поздравлениями, мы видим, что борьба была очень напряженной, но мы уже заявляли и ранее – кто бы не был избран президентом Польши, мы очень надеемся сохранить и уровень, и интенсивность, и качество контактов, ведь это очень важна для национальных интересов обеих стран", – заявил в понедельник BNS Л. Линкявичюс.

Опубликованные в понедельник предварительные результаты демонстрируют, что на президентских выборах нынешний президент консервативных взглядов Анджей Дуда с небольшим перевесом победил мэра Варшавы либеральных взглядов Рафала Тшасковского.

По предварительным данным Государственной избирательной комиссии из 99,7% участков, во втором туре президентских выборов А. Дуда набрал 51,21% голосов избирателей, а Р. Тшасковский – 48,79% голосов.

"Мы уважаем любое решение, для нас важно, чтобы было сохранено созданное. Я говорю не только об интенсивности контактов, но и о стратегических проектах, например, если говорить об обороне и безопасности, в контексте НАТО мы находимся в одном сегменте – страны Балтии и Польша. Мы просто обязаны сохранить все то, что сделано на двухсторонней основе", – сказал глава МИД Литвы, комментируя результаты выборов в соседней стране.

По его словам, дальнейшее сотрудничество также планируется обсудить сразу же – еще на этой неделе премьер-министр Саулюс Сквернялис отправится с несколькими министрами в Польшу для участия в праздновании 610-летия Грюнвальдской битвы, где запланированы и двухсторонние встречи, намечен и визит президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Очень символично, что премьер с четырьмя министрами отправляется в Варшаву, будут встречи с премьером, с президентом А. Дудой будет повод обсудить эти свежие впечатления, а 15 числа прибудет и президент (Г. Науседа), и все мы примем участие в торжествах по случаю 610-летия Грюнвальдской битвы. Это также демонстрирует, насколько мы связаны историей, и не только историей, но и борьбой с пропагандой, ложными новостями (...) в этом мы с Польшей одни из наиболее близких соратников", – отметил Л. Линкявичюс.

Глава Литовского государства Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквернялис на этой неделе отправятся в Польшу на торжества по случаю 610-летия Грюнвальдской битвы.

Премьер отправится в Польшу на день раньше, во вторник, когда намечена его встреча с польским премьером Матеушем Моравецким.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, она стала одним из крупнейших сражений средневековой Европы. В ходе битвы объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польского Королевства, под командованием Витовта и Ягайло, разгромили Тевтонский Орден крестоносцев.

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