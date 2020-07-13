На территории четырех муниципалитетов – масштабное распространение COVID-19: проведут больше исследований

На этой неделе интенсивная проверка на коронавирус пройдет на территории Вильнюсского, Аникщяйского, Тракайского и Кретингского районов, сообщает Минздрав.

Масштабы тестирования увеличивают там, где показатель заболеваемости на 100 000 жителей больше 5 и за последние 14 дней был установлен больше чем 1 случай коронавируса.

В Аникщяйском районе показатель составляет 8,7, в Вильнюсском – 7, в Тракайском – 6,1, а в Кретингском – 5,3.

Средний показатель по Литве составляет 1,9 на 100 000 жителей.

На территории этих муниципалитетов профилактически проверят работников медучреждений. Пациентов будут проверять в выборочном порядке.

Других работников, которые контактируют с людьми, например, провизоров, продавцов, на территории этих муниципалитетов будут проверять в выборочном порядке. Их будут регистрировать по номеру 1808, а тестировать в мобильных пунктах.

На прошлой неделе высоким уровень заболевания коронавирусом был в Радвилишкском и Вильнюсском районах.

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