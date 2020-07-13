Погода: ждут радостные новости

Из-за антициклона в Литве пока установилась прохлада. В ночь на понедельник было 6–11, на взморье 13–15 градусов тепла. Днем ожидается высокая облачность. Во многих районах пройдут небольшие дожди. На востоке вероятность дождей невелика. Воздух прогреется до 20–22 градусов, только на взморье будет 17–19 градусов.

В ночь на вторник облака рассеются, особых осадков не ожидается. Только у моря утром облачность увеличится, местами пройдут небольшие дожди. Утром будет 7–12, на взморье 13–15 градусов. Днем облачность охватит всю Литву, во многих районах пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 18–23 градусов – прохладнее будет на море, а теплее всего в каунасском и Паневежском округах.

В ночь на среду осадки маловероятны, будет 8–13, на косе 15 градусов. Днем облака спрячут солнце, однако особых осадков не ожидается. Воздух прогреется до 20–24 градусов, только у моря будет немного прохладнее.

Ночь на четверг будет более прохладной, температура составит 9–14, на косе 15–16 градусов. Днем местами пройдут дожди. Днем на юге и крайне-западных районах будет 23–24 градуса. У моря и на севере ожидается 20–22 градуса тепла.

В пятницу без осадков. Ночью 9–14, на косе 16 градусов. Днем ясной погода будет на западе, на востоке солнце скроется за облаками, однако вероятность осадков невелика. Воздух прогреется до 19–24 градусов.

Похожей погода будет в субботу и в воскресенье.

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