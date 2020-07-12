Посетителей охраняемых территорий призывают собирать мусор

Жители Литвы все больше времени посвящают поездкам в национальные и региональные парки, поэтому инспекторы просят их помочь в соблюдении чистоты на этих территориях.

Организация Žaliasis taškas оборудовала в центрах для посетителей 35 парков специальные ящики с мешками для мусора, в которые можно собирать мусор, который вы нашли во время прогулки.

Эти мешки выдают бесплатно. В зависимости от размера территории в таких ящиках лежит 500-800 мешков. Когда их запасы иссякнут, привезут новые.

По данным Государственной службы охраняемых территорий, больше всего мешков берут посетители парков, которые находятся рядом с городами, там и мусора бывает больше. Это, например, региональный парк Каунасского водохранилища, региональный парк реки Нерис между Вильнюсом и Кярнаве.

Однако экскурсовод регионального парка реки Нерис Саулюс Пупиникас сказал, что пока не заметил интереса жителей к этой акции.

"В течение нескольких недель мы раздали лишь несколько мешков", – сказал он.

Пресс-секретарь Государственной службы охраняемых территорий Диана Ракаускайте сказала, что после карантина в лесах и парках стало больше выброшенных масок, около озер – упаковок от разной еды.

"Пластиковой тары стало меньше, но на местах отдыха люди по-прежнему оставляют много мусора. Но ведь в Европе действует установка - "Что привез, то увези с собой", у нас же руководствуются другой – "Что привез, то и оставил", – сказала Ракаускайте.

Собранный мусор жителям рекомендуется не оставлять в урнах парков (этот мусор растаскивают дикие животные), а везти в свои домашние контейнеры.

Если вы обнаружили место, где мусора очень много, то его рекомендуют отметить на карте организации "Делаем" (Darom) или сообщить староству, муниципалитету.

Организаторы акции указали, что специально выбирали прочные мусорные мешки , чтобы их можно было переработать.

Акция "Миссия: чистое лето" проходит с 17 июня и до конца лета.

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