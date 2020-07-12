Мужчину с сильными болями выставили из Шяуляйской больницы: это аморально

После завершения карантина в некоторых поликлиниках и больницах Литвы по-прежнему тяжело попасть к врачам, однако инцидент в Шяуляйской больнице буквально вывел из себя Тадаса Палюлёниса. Мужчине недавно сделали пересадку кожи, он поехал в больницу, поскольку испытывал сильную боль, но его выгнали из приемного отделения, назвав обманщиком. Шяуляйская больница ответила, что врач не мог осмотреть пациента, поскольку тот вел себя агрессивно.

Шяуляец Палюлёнис месяц назад перенес операцию по пересадке кожи. Ее ему сделали в Швейцарии. По словам мужчины, 8 июля ночью он почувствовал сильную боль, поэтому решил поехать в больницу.

Foto: Asmeninis albumas

"Я поехал туда, сел и стал ждать врача. У меня взяли кровь на анализ, чтобы проверить, нет ли воспаления. Врач спросил, где именно у меня болит, я сказал, что болит нога и рука. Потом врач спросил меня, почему я обманываю его, я стал уверять, что не обманываю", – вспоминал события той ночи Палюлёнис. После этого ему сказали, что за услуги придется заплатить, на что пациент ответил, что у него нет проблем - он застрахован.

"Я так сказал, а мне велели убираться восвояси. Я спросил, как это? Я еле передвигался, но сказал, что уйду, если мне дадут документ, в котором будет написано, что меня выгнали из больницы", – сказал Палюлёнис.

Foto: Asmeninis albumas

Он вызвал полицию, а вернувшись домой - скорую.

"Перед моим отъездом врач мне выписал справку, в которой указал, что я вел себя агрессивно и вызвал полицию. Полицейские поговорили с охраной больницы, которые подтвердили, что я вел себя спокойно. Я вернулся домой и вызвал скорую. Приехала скорая и предложила отвезти меня в Шяуляйскую больницу, но я сказал, что из-за того "монстра" не поеду, тогда мне сделали укол, и все", – рассказал Палюлёнис.

Однако такие действия врача его возмутили, поэтому он обратился не только в СМИ, но и в службу аккредитации, в Минздрав и собирается обратиться в суд.

"Мне звонил вице-министр, я это так не оставлю, обращусь в суд. Я считаю такое поведение врача аморальным", - сказал Палюлёнис.

Отдел Шяуляйской больницы по связям с общественностью указал, то инцидент произошел 8 июля 2020 г. около 00.30 ч. Медработник осмотрел пациента и взял кровь на анализ.

"Пациент жаловался на боль. Когда его попросили указать, где именно болит, он указал правую руку и/или ногу, потом сказал, что не может сказать, где именно он чувствует боль. Пациент сказал, что боли его мучают уже неделю. Когда у него спросили, почему он именно сейчас обратился к врачу, пациент стал вести себя агрессивно. Заявил, что ему не хотят оказывать помощь", – сказано в ответе Delfi.

Врач подтвердил, что пациент несколько раз звонил в полицию, жаловался, что ему якобы не хотят оказывать помощь.

"Когда я попытался снова с ним поговорить, он отказался. Я не смог завершить осмотр, поскольку без общения с пациентом это не возможно. На основе визуального осмотра и результатов анализа крови я пришел к выводу, что пациент в скорой помощи не нуждается", - сказал врач.

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