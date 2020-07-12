Полиция отмечает, что мужчину задержали, когда он вышел из дома. На месте происшествия полиция нашла револьвер с патронами.

Подозреваемый задержан.

Начато расследование.

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