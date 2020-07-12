В Вильнюсе перевернулся Hyundai, люди выпали из окон

По Единому номеру помощи сообщили о ДТП в Вильнюсе, на ул. Караляучаус - с дороги съехал и перевернулся автомобиль. Из авто, как предполагают, выпали два человека.

Сообщили об инциденте 11 июля, в 21.01 ч. Очевидец рассказал, что увидел съехавший с дороги автомобиль, рядом с ним лежали два человека: девушка и молодой человек.

Звонивший сказал, что они либо пьяны, либо находятся под воздействием психотропных веществ. Полиция выяснила, что автомобиль, съехав с дороги, перевернулся несколько раз, а молодые люди выпали из окон.

В автомобиле Hyundai полиция обнаружила пустую бутылку от водки. Подозревают, что оба пострадавших были пьяны. По предварительным данным, оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию.

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