Из 4 новых случаев коронавируса - один диагностирован у врача, а еще один - у работника медлаборатории

ELTA ; Валентина Гудене , ru.DELFI.lt

За прошедшие сутки в Литве подтвердили 4 новых случая коронавируса (COVID-19). По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), два из них – в Вильнюсском округе, по одному – в Утенском и Мариямпольском округах. Один случай привозной - из Казахстана, один связан с привозным из Таджикистана.

Привозной случай из Казахстана в Вильнюсском округе установили у человека, который 8 июля вернулся через Амстердам на самолете, прилетев в Вильнюсский аэропорт. В Казахстане он провел две недели, из аэропорта приехал на такси и сразу изолировался. Статьи по теме: В Литве снова диагностировали 4 случая коронавируса Все 4 новых случая коронавируса установили в Вильнюсском округе Второй случай установили в Мариямпольском округе, он связан с привозным случаем из Таджикистана. Первый был диагностирован 2 июля. Тогда было установлено 5 контактов, но заболевшего в их числе не было. 9 июня он почувствовал первые симптомы и поехал в больницу. В Вильнюсском округе коронавирус был установлен у работника лаборатории НЦОЗ, связанного с компанией Reiswoolf, где был очаг коронавируса. Это соседка работника Reiswoolf. Они общались 30 июня, а 4 июля ехали в одном лифте. Первые симптомы появились 5 июля установили 17 контактов, 10 – не очень близких. Этот случай выявили в ходе профилактической проверки. В Утенском округе коронавирус установлен у врача Радиологического отделения Утенской больниц. Диагноз установлен во время профилактической проверки. Врач с пациентами не контактировала. Всего установили 12 контактов, из них 2 члена семьи и 10 работников персонала больницы. У 6 из них был близкий контакт. Это люди сейчас находятся в изоляции. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: