После неприятного похолодания в Литву вернется теплая погода

Многие отдыхающие в это время недовольны погодой в Литве и надеются, что в скором времени ситуация изменится. Климатолог Юстинас Килпис в передаче "День на Delfi" ответил на вопрос, может ли лето еще удивить жителей страны – жарой или экстремальными явлениями? Собеседник говорит, что все возможно.

"Вероятно, что оставшуюся часть июля температура будет близка средней, а это примерно 17-18 градусов", – сказал климатолог.

Правда, во время беседы он все же заверил, что все возможно. Даже в конце июля прогноз могут обновить, поэтому возможна даже жара.

"Сейчас сложно сказать, что будет дальше, нужно следить за прогнозом. Прогнозировать погоду на август - очень сложно. Даже если говорить о конце июля, возможна и жара и прохлада. Опыт последних лет показывает, что летом погода бывает переменчивой, температура нередко поднимается выше 30 градусов. Поэтому, думаю, этим летом все возможно", - сказал он.

Килпис сказал, что такая температура, какая держится в последние дни, для Литвы - норма.

"Июнь был очень жарким. Со второй недели температура была выше средней, а в конце месяца выше 30 градусов. В Клайпеде в середине июня был установлен новый рекорд дня. В Лаздияй в конце июня был ужасный ливень. Июнь отличался субтропической погодой. А сейчас установилось наше среднестатистическое лето", – уверяет собеседник.

По его словам, осадков в июле ожидается немало, но экстремальных ливней не должно быть.

"Пока прогнозы показывают осадки, они не будут такими сильными как в конце июня. Дождь будет, но экстремальных ливней не будет. Скорее всего все будет в рамках многолетней нормы. Июль и август - самые дождливые месяцы в Литве. Будут и ливни", – уверяет он.

Климатолог заметил, что и низкая ночная температура - норма для Литвы.

"Уже на следующей неделе ночи будут холодными. И дни не будут особенно теплыми. Будет 20-24 градусов, не больше. Удивляться 9 градусам тепла ночью не стоит. Бывала и еще более низкая температура. Может, после июня нам кажется, что холодно, но на самом деле, в Литве так и должно быть", – сказал Килпис.

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