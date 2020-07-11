Витаутас Ландсбергис: оказывать сопротивление или кротко лечь под БелАЭС?

Профессор Витаутас Ландсбергис на заседании Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) сказал, что на сегодняшний день практически ничего не делают для того, чтобы остановить запуск БелАЭС в Островце.

"Простой человек не очень хорошо себя чувствует, когда вокруг опасность, с которой он сам не может совладать. Чтобы не было этой опасности появляется желание ее игнорировать, не акцентировать или даже поддаться на убеждения будто тот, кто говорит об опасности, пугает, сам боится напрасно, напрасно паникует, и мы, конфузясь, прячемся в кусты.

Неужели мы сейчас не находимся в режиме ЧП, когда уран загружают? Когда заработает, тогда начнем что-то делать. Мы должны настроиться на активные действия и не обращать внимание на слова, будто мы намеренно пугаем, хотим победить на выборах и т.д.

Главный вопрос – оказывать сопротивление или кротко лечь под БелАЭС? На него не ответили. Имитируется сопротивление на словах, действий практически нет", – сказал 11 июля Ландсбергис.

Профессор сказал, что не видит внимания к вопросу выживания Литвы.

"Жизнь нас обгоняет, и проблемы обгоняют. Мне хотелось бы больше определенности и ясности в вопросе жизнеспособности и выживания Литвы. Так избегают формулирования основного вопроса. Эта проблема стоит перед будущим нашей страны, общества и его будущего. Старый человек может махнуть рукой, может, доживем до понедельника. Но меня волнует, что будет во вторник и в пятницу. Если в пятницу нас уже не станет, то меня не успокаивает то, что до понедельника мы дотянем, может, и показатели неплохие, кто-то нас хвалит. Это все поверхностные вещи", – заметил он.

Ландсбергис призвал общество быть ответственнее за будущее.

"Я не говорю, что не хватает чувства ответственности, ведь все литовское общество, вероятно, его не чувствует, тут мы не исключение. Мы могли бы быть исключением в лучшую сторону. Мы стараемся немного быть такими, но, мне кажется, усилий мало. Лично мне хотелось бы, чтобы мы не боялись быть теми, кто возвещает об опасности, кто не только уведомляет, но и призывает к конкретным действиям, готовится к беде, которая стоит у ворот", – сказал профессор.

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