У трети жителей Литвы копилки пустовали: большинство сказало, что доходов не хватает

За последние 4 года количество жителей Литвы, которые не откладывают деньги "на черный день", практически не изменилось. Среди участников опроса таких была треть. В начале этого года стали известны и причины – недостаточно доходов и невозможность снизить расходы.

В результате опроса жителей, которые ничего не откладывают на черный день, выяснилось, что 77% не хватало доходов для того, чтобы откладывать деньги, а 20% не могли отложить деньги, поскольку не могли уменьшить свои расходы. Еще 16% сказали, что не видят смысла в откладывании средств, а 11% сначала хотели вернуть долги. 7% сказали, что у них нет необходимости в откладывании средств, они считают, что в критическом случае им помогут близкие. 2% сказали, что им некогда планировать доходы и расходы.

Это стало известно из результатов опроса, проведенного по заказу INVL Asset Management в начале этого года и в 2016 году. В опросе принимали участие больше 1000 респондентов. В этом году 341 респондент не откладывал деньги, а 671 - откладывал. При указании причин, по которым человек не откладывал деньги, можно были выбирать из предложенных вариантов.

"Что касается экономии, то тут жители Литвы с трудом меняли привычки даже при улучшении финансовой ситуации. До карантина жители жили в условиях стабильного роста экономики. Зарплаты росли, росло количество работников, но как 4 года назад, так и в этом году, деньги откладывала лишь треть респондентов. Большая часть тех, кто не откладывал деньги в этом году до карантина, сказала, что не могут это делать из-за небольших доходов", – сказала Даля Колматсуй, представитель INVL Asset Management.

Такой вариант чаще выбирали женщины, респонденты со средним образованием и жители с доходом в 300 евро в месяц (на одного члена семьи).

"Однако, вероятно, что люди с небольшими доходами просто считают, что нет смысла откладывать по несколько евро в месяц, но в этом случае все же важно не количество, а сама привычка. Кроме того, откладывать надо не то, что остается, ведь часто ничего не остается, а отложить определенную сумму сразу, как только получишь зарплату, а остальное - тратить. В идеале надо планировать доходы и потребности, а сам план должен охватывать большой временной промежуток", – сказала Колматсуй, заметив, что польза такой "подушки" особенно чувствуется в сложный период.

"В этом году неожиданно пришла пандемия, которая показала, что к неожиданным сценариям важно готовиться и иметь что-то на "черный день", – сказала Колматсуй.

Проведенный в апреле опрос показал, что во время карантина ухудшилось или немного ухудшилось финансовое положение 53% жителей, у 44% – не изменилось, а у 2% – улучшилось или немного улучшилось.

Февральское исследование показало, что чаще всего деньги откладывали респонденты 26-55 лет, это люди с высшим образованием, с доходами больше 500 евро, а также жители больших городов. Интересно, что больше половины – 54% – в месяц откладывали по 100 евро, до 20 евро удалось сэкономить 10%, от 21 до 50 евро – 19%, а с 51 до 100 евро – 25% участников опроса. Более крупные суммы – 101-200 евро в месяц, откладывали 19% участников опроса, еще 11% – 201-500 евро.

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