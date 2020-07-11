Шествие солидарности с ЛГБТК+ в Вильнюсе: Варейкис назвал шествие сексуальным дурачеством

На столичной Кафедральной площади началось шествие Vilnius Pride 2020. Его участники шли в сторону парламента Литвы. По словам организаторов мероприятия, цель этого мирного шествия - обратить внимание на проблемы общины ЛГБТК+: дискриминацию, отсутствие защиты на законодательном уровне, социальное неравенство.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Неринга Колкайте сообщила, что разрешение на проведение мероприятия было выдано еще в январе этого года. Сначала планировалось, что в нем примут участие 3000 человек. Однако из-за пандемии количество участников уменьшили до 1000 человек.

Мигле - член группы организаторов шествия - сказала: "Мы хотим бороться за наши права".

Чем это шествие отличается от других, которые проводили представители сексменьшинства? "В центре нашего внимания – протест. мы не считаем это событие праздником, мы не стараемся представлять интересы конкретной общины", – сказала Мигле.

Организаторы выступили с тремя требованиями: у трансгендеров должна быть возможность быстро и без проблем поменять пол, имя, фамилию; у людей одного пола должна быть возможность вступить в брак, заключить партнерство и усыновить детей; должны упразднить дискриминирующие установки закона о защите несовершеннолетних от негативной информации.

Сегодня все чаще говорят о том, насколько важно поддерживать права человека и равные возможности, есть ли в этом плане какие-то сдвиги? "Есть трудности. Без подходящего документа, удостоверяющего личность, трудно найти работу, участвовать в общественной жизни", – сказал другой представитель организаторов, представившийся как Аей.

По словам Мигле, закон о защите несовершеннолетних от негативной информации, должен быть отменен. "В законах мы видим немало недостатков, поэтому и протестуем. Мы хотим обратить внимание на то, что еще есть в чем идти вперед, есть еще в чем совершенствоваться", – подчеркнула она.

Аей согласен с коллегой – была попытка ввести цензуру. В свое время писательница Неринга Дангвиде (1975-2020) написала сборник сказок "Янтарное сердце" и ей пришлось судиться за право напечатать книгу.

Delfi напоминает, что в этот сборник вошли сказки о людях, которые сталкиваются с дискриминацией – инвалидах, эмигрантах, гомосексуалистов, людях с другим цветом кожи, цыганах. В сказках описана реальность наших дней.

"Законом пользуются, чтобы заставить не обсуждать с несовершеннолетними тему других половых ориентаций, помимо гетеросексуальности. Это запрещает молодежи говорить о своем опыте", – считает Аей.

В СМИ появилось интервью с лидером Литовской лиги геев Владимиром Симонко, в котором он признал, что ничего не знает об этом шествии. На вопрос, не является ли это шествие конкурентом Baltic Pride, Аей ответил, что когда речь идет о протестах, о конкуренции и речи быть не может.

"Это совершенно иное дело. Мы участвуем в Baltic Pride, но мы с ними не связаны. О проблемах, которые мы поднимаем, надо говорить чаще, чем раз в три года. Мы не организация, а инициативная группа, которая решила организовать протест – он открытый, к нему могут присоединиться все желающие", – сказал он.

У Кафедральной площади собрались члены Христианского союза – в их числе и Эгидиюс Варейкис. Политик держал в руках плакат: "Не дадим уничтожить семьи".

Он сказал, что их организация защищает права и свободы человека, демократию. Он заявил, что "такие сексуальные дурачества не имеют ничего общего с правами человека".

"То, что сейчас наблюдается - не связано с правами человека, это вопросы из сферы здравоохранения и правоохраны. Я в хорошем настроении, поскольку людей собралось немного. Что я могу сказать? Это глупость. Пропаганда культуры смерти, молодые люди калечат свою психику. Как сказал один коллега: даже самая популярная власть не может отрицать законы биологии", – сказал он.

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