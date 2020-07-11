Выяснилась причина смерти исполнительницы Шкудзинскене

4 июля было обнаружено тело литовской исполнительницы Эрики Шкудзинскене, которая была больше известна как Лисаускене. Близкие известной в прошлом эстрадной певицы назвали Delfi причину ее смерти.

Шкудзинскене захлебнулась содержимым желудка. Ее тело было кремировано, а в минувший четверг урну с прахом похоронили на одном из кладбищ каунасского района.

Близкие Шкудзинскене ранее в разговоре с Delfi сказали, что причиной смерти могло быть злоупотребление алкоголем (у женщины был цирроз печени).

"Ей запретили употреблять алкоголь", – сказали Delfi близкие.

Тело 54-летней Шкудзинскене было обнаружено в квартире у соседа. Следов насилия на теле женщины не обнаружено.

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По данным источников, женщина переживала тяжелый период, друзья отвернулись от нее и не помогали ей.

В августе 2019 г. она развелась с супругом Томасом Шкудзинскасом.

Образ жизни исполнительницы был скандальным, у нее были проблемы с алкоголем. В 2019 году у Шкудзинскене диагностировали цирроз печени.

В октябре 2016 г. прежде популярная эстрадная исполнительница получила серьезную травму - в Шилайняй (Каунас) ее сбил автомобиль. Состояние пострадавшей было очень тяжелое.

Шкудзинскене нередко привлекала внимание скандальными высказываниями и заявлениями. В 2014 г. она была наказана в административном порядке за то, что ударила фельдшера скорой помощи, когда из комиссариата ее перевозили в больницу.

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