Все 4 новых случая коронавируса установили в Вильнюсском округе

За прошедшие сутки в Литве установили 4 новых случая коронавируса, все – в Вильнюсском округе, информирует Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). Один из подтвержденных случаев – привозной (из Беларуси). Два заболевших – жители Тракайского района, оба они связаны с заболеваниями COVID-19 на складе сети Maximа, еще один – в Укмергском районе.

Привозной случай был зафиксирован у гражданина Беларуси, который работает в Литве. 9 июля он с близким человеком приехал в Литву. Руководство велело им сдать анализы. Оба они платно сдали тесты на COVID-19, у одного подтвердили коронавирус..

Еще один случай - заболел близкий работника склада сети Maximа. О заболевшем работнике склада Maximа сообщалось ранее, были выявлены 24 контакта, из них 7 близких контакта на работе и 3 в семье. Заболевший в это число не попал, поскольку его не назвали. Это ребенок, он посещал детский сад-ясли "Расака" в Рудишкяй. Симптомов у него нет. он был проверен профилактически. В пятницу работа детсада была остановлена. В помещениях проведут дезинфекцию, проверят всех работников.

Второй случай, связанных с работником склада Maximа – это работник склада. Он был изолирован в выходные, когда диагноз подтвердили у его коллеги. Эти люди вместе работали.

В Укмергском районе случай коронавируса установлен посмертно. Человек скончался 7 июля. Выясняют, где он мог заразиться. В семье было 4 контакта. Другие контакты - следователь и 3 работника скорой помощи.

Всего в Литве установлено 1867 случаев коронавируса. 202 еще болеют, 1569 – выздоровели, 123 человека находятся в изоляции.

От COVID-19 скончались 79 человек, еще 12 больных скончались по иной причине.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 44 привозных случая.

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