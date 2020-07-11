Глава Минздрава о масках: пока в этом нет необходимости

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что пока нет необходимости снова вводить обязательное ношение масок.

"Пока мы не видим необходимости. Такие показатели, как сейчас, этого не требуют. Мы больше привязаны к показателям", – сказал в пятницу Верига.

"Если будет более активное распространение COVID-19, тогда примем такое решение", – сказал он.

Министр заметил, что правительство следит за эпидемиологической ситуацией.

В среду премьер-министр Саулюс Сквернялис на заседании правительства упомянул о возможном возвращении некоторых рекомендаций. В их числе – и обязательное ношение масок.

"Надо готовиться к осени. Не надо обманывать себя в вопросе открытых мероприятий. Организаторы, которые огораживают территорию и впускают 1000 человек, говорят, что им не важно, что происходит за ее пределами. Тут 1000, а чего там еще 5000 делают непонятно. Если мы хотим вернуться к ситуации, которая была в марте и закрыть страну, если это приемлемо, тогда давайте и дальше находиться в расслабленном состоянии", – сказал Сквернялис.

По его словам, к следующему заседанию правительства должны подготовить проект закона о применении мер обязательной защиты. Если вырастет количество случаев заболевания, то этот проект утвердят на следующей неделе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!