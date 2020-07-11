После ночного ливня установится более сухая погода

После дождливой субботней ночи сильный западный ветер принесет в Литву сухую и прохладную погоду. Только на востоке страны еще возможны небольшие осадки, однако такой небольшой дождь никого не испугает.

Атмосферное давление поднимется, будет больше прояснений. Днем будет немного ниже 20 градусов, только местами в Дзукии будет до 21. В первой половине дня будет дуть сильный западный ветер, его порывы составят от 9 до 14 м/с, на взморье и в северных районах - 15-18 м/с. Во второй половине дня ветер понемногу успокоится.

В Вильнюсе будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Утром будет ветрено, после обеда ветер успокоится. Температура воздуха будет всего 18-20 градусов.

В Каунасе без осадков, температура и другие погодные условия будут как в столице.

В Клайпеде и на взморье будет достаточно солнечно, однако из-за сильного ветра температура составит всего 18 градусов тепла.

В воскресенье ночью на юго-востоке прогнозируют осадки, днем небольшие дожди возможны в разных районах Литвы. Ночью будет 8-13 градусов тепла. Днем будет 17-22 градусов тепла.

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