Новый порядок движения в старом городе: нарушений стало больше, предпринимателей беспокоит доставка товаров

С 7 июля в Старом городе Вильнюса вступил в силу новый порядок движения. Эти изменения обеспокоили многих предпринимателей, они боятся, что изменятся не только условия доставки товаров, но и поток клиентов. Свое мнение высказали несколько владельцев баров и кафе в Старом городе. Журналисты интересовались, как новый порядок сказался на бизнесе, и нужно ли было это решение?

Хозяйка ресторана Amatininkų užeiga Ирена Марозене удивлялась новой идее. "Коронавирус не убил радость жизни в Старом городе, а новое движение это сделает – 100%", – писала она в Facebook.

"Интересно, как поставщики будут привозить товары, разве что на легковых автомобилях, но зато я сейчас каждый вечер смогу здороваться с президентом, молиться в Кафедральном соборе и еще в храме Св. Анны. Увеличатся заторы на ул. Вокечу, Доминикону, Майронё. Постараемся, чтобы наши любимые храмы скорее рухнули от загрязнения и вибрации.

Сейчас в Старом городе "невозможно пройти" из-за большого числа туристов. Поэтому, литовцы, не смейте заезжать в город. P.S. проектировщикам надо бы купить поездку в Монако", – прибавила она.

Владелец одного бара в Старом городе шутит, что новое движение привело к тому, что сейчас домой ехать приходится дольше. Кроме того, изменился порядок доставки товаров. По словам собеседника, раньше их привозили в 15 ч., а сейчас только в 21 ч.

"Время доставки изменилось, поскольку сейчас надо приезжать по другой дороге. Раньше до 16 ч. все заказы были доставлены, а сейчас привозят лишь вечером. Это сложно, людей полно, а тут ящики с бутылками, сырое мясо несут", – сказал он.

По словам предпринимателя, из-за этого новшества днем машин может и меньше. Он считает, что со временем люди снова начнут приезжать.

"Я не думаю, что все подчинятся этим правилам. Мы работаем и живем в Старом городе, это осложняет наше перемещение, чтобы вернуться с работы домой, надо делать большой крюк. Сейчас все ездят вокруг.

Перед введением нового порядка с предпринимателями никто не советовался, о новшествах не информировал. В будущем людям придется к этому привыкнуть, литовцы ко всему привыкают", – сказал предприниматель.

Владелица кафе, находящегося рядом с Ратушей (имя и фамилия редакции известны) сказала, что ее возмущают перемены в доставке товаров. Она считает, что будут проблемы не только с доставкой, станет меньше людей.

"Мне это новшество нравится, но говорить пока что-то рано. Многие клиенты звонят, чтобы бронировать столик и интересуются, смогут ли приехать, а я не могу им объяснить, все слишком сложно. Думаю, все привыкнут, и все будет хорошо. Я и за и против этих перемен. Нужно учитывать доставку, ведь здесь работает много людей", – подчеркнула она.

По ее словам сейчас сильно изменилось время доставки товаров, у водителей поездка занимает больше времени. Сейчас все надо объезжать кругами, несмотря на то, что некоторые объекты находятся рядом.

"Странно, что все так закрыли. Может, тогда парковки приспособили бы. Автоматически места стало меньше, ведь кое-где движение стало двусторонним. Нужно выделить дополнительные места для стоянки, а не желтым цветом все отмечать", – сказала она.

По словам женщины, в пятницу вечером люди приезжают в Старый город без автомобилей, но в выходные ситуация иная - они бывают на машинах, с детьми, с колясками.

"Думаю, новый порядок к лучшему, но пока это не так. Сейчас я вижу в окно, что машины ставят там, где нельзя, нас заставляют машинами. Я надеюсь, что все наладится. В Старом городе есть не только кафе и дома, рядом есть клиника. Сюда к глазному врачу приезжают пациенты, не знаю, что они делают", – сказала она.

Ричардас Савицкас сказал, что после введения нового порядка в Старом городе ничего не изменилось. По его словам, машины все еще приезжают, люди не понимают, что движение запрещено, им приходится разворачиваться. Собеседник считает, что людей недостаточно информировали, они не знают о новом порядке.

"Не вижу ни плюсов ни минусов. Не знаю, какой была цель, может, хотели что-то отрегулировать, но сейчас ситуация только ухудшилась. Я видел, что машины приезжают, видят, что у фонтана проезд закрыт, заезжают на тротуары, чтобы развернуться. Сейчас нарушений больше, может, знаки плохо расставлены. Если бы там стояла полиция, то не знаю, сколько бы штрафов выписала бы, ведь люди по-прежнему едут, лезут, разворачиваются на тротуаре. Наверное, мало информации, знаки маленькие", – предупреждает он.

Совладелец бара Špunka Харольдас Арешка уверяет, что это изменение никак не сказалось на работе бара, поскольку их клиенты приезжают без авто. Собеседник сказал, что и другие представители бизнеса приспособятся.

"Конечно, всем непривычно, люди едут туда, куда ехать нельзя. Это первая реакция, никто не понимает, куда едет, потом едут назад", – сказал он.

Арешка заметил, что он выступает за новшество.

"В других странах Старый город без машин. Конечно, обслуживающий персонал ездит, люди к себе домой. А зачем ездить по Старому городу? Я бы сказал, что ездить по нему опасно. В городе будет меньше выхлопов, люди ездят на самокатах, сейчас можно перемещаться иначе", – считает он.

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