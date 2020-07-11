Вильнюсские власти просят о помощи: хулиганы испортили дорожные знаки

Дина Сергиенко ru.DELFI.lt

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На улицах Вильнюса хулиганы с помощью зеленой краски изрисовали дорожные знаки и стены, оставляя на них надписи EV, Rinkis EV. Вильнюсский муниципалитет подчеркнул, что нанесен значительный ущерб.

6-7 июля эти надписи появились на 20 знаках и элементах дорог. Представители муниципалитета сказали Delfi, что сначала планировали смыть надписи, однако выяснилось, что краска не счищается, поэтому все знаки придется заменить. Согласно подсчетам, нанесен ущерб на сумму 1000 евро. Муниципалитет отметил, что хулиганы нарушили 115 ст. Кодекса административных правонарушений - намеренно уничтожили или испортили чужое имущество. Полиция просит возможных свидетелей звонить по номерам (8 5) 271 6007, (8 5) 271 6008 или 112. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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