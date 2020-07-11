В Клайпеде построят новый паром, который предлагают назвать "Ландсбергис"

Компания Smiltynės perkėla выбирает название для нового пассажирско-грузового парома, который построит компания Vakarų Baltijos laivų statykla. Клайпедчане активно предлагают варианты названия, пишет издание Vakarų ekspresas.

Название должны выбрать в июле.

По словам гендиректора Smiltynės perkėla Миндаугаса Чакаса, строители уже сейчас должны заказать спасательные жилеты, плоты, лодки с логотипом нового парома. Их производство занимает около 6 месяцев. Компания обещала до июля выбрать название.

Сейчас новый паром еще проектируют, в соответствии с графиком 31 августа начнутся первые работы – это официальная дата начала строительства. Паром должны построить до конца июля 2021 г. Процесс может затянуться из-за опоздания с производством оборудования. Например, некоторые детали для штурвала появятся через 8 месяцев.

Чакас отмечает, что подход к выбору названия должен быть серьезным. Сейчас на новой переправе работают паромы Baltija, Žalgiris, Neringa, на старой – Nida, Kintai. Название предлагают и работники компании, но хотят услышать и мнение горожан. Жители Клайпеды предлагают разные варианты – Briedis, Landsbergis, Kopa, Danė, Dangė, Baltai, Vikingai, Penktadienis и т.д.

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