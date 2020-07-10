В Кедайняй загорелся склад с зерном

ru.DELFI.lt

10 июля, в 20.33 ч., по Единому номеру помощи 112 сообщили о том, что в Кедайняй, на ул. Прамонес, 8, открытым пламенем горит склад компании Kėdainių grūdai.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели - 7 автоцистерн, автолестница. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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