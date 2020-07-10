Глава ЕС предложил оставить Литве компенсацию за эмиграцию

Председатель Совета руководителей Европы Шарль Мишель, обновивший проект бюджета Евросоюза, предложил оставить Литве компенсацию за убытки от эмиграции.

Об этом свидетельствует документ, представленный в пятницу бельгийским политиком, копию которого получило агентство BNS.

В проекте оставлено положение о том, что компенсация странам, потерявшим много жителей, будет высчитывать путем умножения цифры населения на 500 евро, это означает, что в бюджете смычки Литве будет выделено дополнительно около 180 млн евро.

Эта сумма позволит несколько смягчить значительное сокращение структурной европейской помощи с 2021 года.

В феврале, когда первый раунд переговоров по бюджету завершился безрезультатно, президент Литвы Гитанас Науседа назвал этот механизм завоеванием, которое "уже никуда не пропадает".

В новом проекте также предлагаются изменения софинансирования, которые позволят смягчить давление на нацбюджеты – сейчас предлагается, чтобы на средства ЕС финансировалось 85% стоимости проектов, ранее максимальная сумма составляла 75%.

Это положение может применяться только в отношении одного из двух регионов Литвы – там, где экономические показатели ниже, и который не охватывает Вильнюс. В Вильнюсском регионе за счет средств ЕС можно будет покрывать 40% суммы проекта.

В новом проекте нет изменений по поводу прямых выплат земледельцам, оставлены такие же суммы на закрытие Игналинской АЭС и на схему Калининградского транзита.

Саммит ЕС по бюджету 2021-2027 годов и по фонду восстановления экономики после коронакризиса состоятся в следующую пятницу и субботу. Из соображений переговорной тактики обычно государства на переговорах последней ночи получают дополнительные уступки.

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