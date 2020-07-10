В субботу в Вильнюсе состоится шествие гомосексуалов: кто обращался за разрешением, муниципалитет не указал

В субботу в Вильнюсе состоится шествие солидарности с ЛГБТК+ Vilnius pride 2020. Оно начнется в 12 ч. около Кафедральной площади, а в 13 ч. участники мирного протеста пойдут в сторону парламента Литвы. На сайте мероприятия сказано, что цель шествия - обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается община ЛГБТК+.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Неринга Колкайте сообщила, что разрешение на проведение мероприятия было выдано еще в январе этого года. Сначала планировалось, что в нем примут участие 3000 человек. Однако из-за пандемии количество участников уменьшили до 1000 человек.

На вопрос, знает ли она, кто организатор шествия, Колкайте сказала, что не может указать физическое лицо, эту информацию защищает закон о неприкосновенности персональных данных.

Об этом мероприятии сообщается в социальной сети Facebook как о Vilnius pride 2020. На данный момент в нем намерены принять участие 637 человек, интересуются мероприятием больше 2000 человек.

"Мы организуем это мероприятие в знак протеста против законов дискриминирующих представителей ЛГБТК+ и отсутствие их юридической защиты; чтобы подчеркнуть политическое явление Pride, его протестный характер; чтобы способствовать взаимной солидарности членов ЛГБТК+ и их солидарности с другими движениями, борющимися за социальную справедливость и равенство.

А также, чтобы говорить о том, что различные ограничения взаимодействуют между собой; чтобы обратить внимание на проблемы менее заметных общественных групп", – сказано в описании мероприятия. Также указано, что во время шествия не приветствуют демонстрацию знаков политических партий, бизнес-рекламы (флагов, баннеров и т.д.).

"Это мирный протест, поэтому мы просим всех участников соблюдать требования безопасности и не ввязываться в конфликты с участниками контрпротестов или полицейскими. Также информируем, что в нашем мероприятии могут участвовать не более 1000 человек", – сказали организаторы.

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