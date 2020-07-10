В этом выпуске:

  • Вторая волна коронавируса или обычная перестраховка: в Литве могут вернуть ношение масок.
  • Перевозчики Литвы боятся, что их вытеснят с европейского рынка. Европарламент принял новые правила
  • Первый год президентства: Науседа не исключил пересмотра отношений с Беларусью. О чем еще говорили на пресс-конференции
  • Кровососущие нападают. В Литве - пик активности клещей
  • Что будет с литовским бизнесом? В рубрике “Без маски” - вице-министр экономики Екатерина Рояка

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Настасья Явмен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!