"Delfi Главное" - на пляже: рассказываем новости отдыхающим, "Без маски" - вице-министр экономики Литвы Помощь бизнесу, как образование экономиста помогает в политике

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником. В этот раз ведущие рубрики "10 новостей" отправились на пляж на площади Лукишкес и рассказали отдыхающим там людям о событиях недели. А в рубрике "Без маски" Настасья Явмен поговорила с вице-министром экономики Литвы Екатериной Рояка о помощи бизнесу в условиях пандемии, готовности ко второй волне коронавируса и о экономистах, которые идут в политику.

В этом выпуске: Вторая волна коронавируса или обычная перестраховка: в Литве могут вернуть ношение масок.

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Что будет с литовским бизнесом? В рубрике “Без маски” - вице-министр экономики Екатерина Рояка Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Настасья Явмен. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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