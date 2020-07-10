Литва выделила 10 тысяч евро Узбекистану для борьбы с коронавирусом

МИД Литвы выделил 10 тыс. евро гуманитарной помощи Узбекистану для борьбы со вспышкой COVID-19.

Как сообщило в пятницу министерство, средства будут переведены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Узбекистан относится к странам, которые из-за слабой системы здравоохранения не могут самостоятельно справиться с вызовами, связанными с COVID-19. Произошедшее 1 мая стихийное бедствие в результате разрушения плотины заметно осложнило возможности Узбекистана действенно бороться с пандемией.

Литва уже выделила на гумпомощь в 2020 году более 700 тыс. евро, из которых большая часть - на борьбу с COVID-19.

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