С начала пандемии коронавируса в Литву прибыло более 360 заразившихся COVID-19

С момента регистрации первого в Литве случая заболевания коронавирусом и до начала этой недели в стране установлено 362 завозных случая этой болезни, сообщил в пятницу Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Завозные случаи COVID-19 регистрировались в Литве со всех континентов, за исключением Антарктиды, где случаев не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Больше всего (115) случаев было завезено из Соединенного Королевства. Как сообщает НЦОЗ, также немало заразившихся приехало из Австрии (33), Швеции (20) и США (18).

Специалисты общественного здоровья напоминают, что первый человек с COVID-19 приехал 28 февраля из Северной Италии.

По данным на пятницу, за минувшие сутки в Литве подверждено 4 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1861, коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели.

От болезни скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

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