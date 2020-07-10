За границу выехать из Литвы сложно, что делать в Вильнюсе: бесплатные развлечения, комфортабельные гостиницы и кафе

В Вильнюсе гостиницы подешевели, появились новые места, своим разнообразием в плане ресторанов город может сравниться с Лондоном, а список развлечений такой длинный, что можно каждый день делать что-то новое и интересное. Журналист DELFI Ориюс Гасановас вместе с Национальным агентством по поощрению туристов "Путешествуй по Литве" составил список мест развлечений и отдыха в Вильнюсе, которые не потребуют больших трат.

После карантина уехать за границу на отдых непросто, а в усадьбах сельского туризма и на взморье свободное место найти нелегко, так как же отдыхать в этом году? Поезжайте в крупнейшие города страны, там значительно подешевели гостиницы, на свои услуги делают скидки и экскурсоводы, организаторы разных услуг. Кроме того, в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде или Шяуляй есть что посмотреть.

Журналист поставил перед собой задачу - составить план на выходные, чтобы их проводить не дома, а в ритме отпуска и при этом не потратить много денег.

Этим летом, когда нет множества туристов, Вильнюс перестал быть таким дорогим. Гостиницы пустуют, поэтому стараются привлечь гостей разными способами. 5-звездочные гостиницы предлагают огромные скидки, акции, пакеты с романтичным ужином или поздним завтраком с шампанским.

Например, в гостинице Relais & Châteaux Stikliai Hotel, или Stikliai – ночь в выходные стоит 105 евро. В цену входит и королевский завтрак с бесплатным посещением SPA. Так что если вы хотите побаловать себя или отметить что-то – почему бы и нет, устройте себе королевскую ночь.

В гостинице Hotel Pacai ночь обойдется в 155 евро. Эта гостиница отличается редкой красотой и аутентичностью. В цену входит и завтрак. Гостиница открылась в 2018 году во дворце, построенном в 1677 году.

Для тех, кто выбирает гостиницу по бренду – пожалуйста, в Вильнюсе есть члены семей Hilton и Merriot. Ночь в четырехзвездочной гостинице Hilton Garden Inn Vilnius City Centre без завтрака стоит 60 евро, а в Courtyard by Marriott Vilnius City Center – 56 евро. В легендарной вильнюсской гостинице Radisson Blu Hotel Lietuva ночь обойдется в 54 евро.

Если вам хочется аутентичности, то можно выбрать небольшую гостиницу в центре Вильнюса на берегу Нерис The Joseph. Signature Hotel Vilnius. Владелец этой гостиницы - Игнас Ванагас (бывший диджей). Эта гостиница очень популярна среди иностранцев, за границей о ней рассказывают легенды. Ночь в этой гостинице обойдется в 71 евро без завтрака, за завтрак, если захотите, можно заплатить отдельно.

И в конца самые экономичные варианты, но их ни в коем случае нельзя назвать плохими. Они популярны среди иностранцев и радуют гостеприимностью, уютом и хорошим стилем. Отличный выбор - Downtown Forest Hostel & Camping. Ночлег в двухместном номере стоит 26 евро. Ночлег в 3-звездочной гостинице Urbihop Hotel стоит 33 евро. Цена невелика, поскольку гостиница находится в Виршулишкес.

Журналист отмечает, что не все вильнюсцы понимают, какие хорошие места есть в столице. Например, Бернардинский сад. В нем есть шахматные доски, детские площадки, читальня, скамейки и роскошные клумбы рядом с поющим фонтаном.

Летним вечером долго не спускаются сумерки, поэтому прогуляться там можно и в 22 ч. Всей красотой этого сада можно любоваться совершенно бесплатно.

Есть еще два бесплатных и привлекательных места. Один из них - первый вильнюсский парк на крыше. В Лондоне и Берлине таких садов много. В Вильнюсе он находится рядом с Лукишкской площадью, в гостинице Hilton Garden и называется Live Square. Попасть туда могут все желающие совершенно бесплатно. С крыши открывается великолепная панорама, можно наблюдать закаты. Там же действует ресторан Pink&Yellow, в котором стоит отведать тартар из тунца, тако с утятиной и желтый мексиканский коктейль.

Рядом находится искусственный пляж Open beach. Благодаря этому пляжу площадь ожила, ее полюбили люди. В углу площади есть кафе. Сходите, отдохните, позагорайте, сделайте фото. Похожее место есть в Нью-Йорке - после работы люди там собираются в сквере Bryant park, расположенном среди небоскребов.

Есть в Вильнюсе и интересные музеи. Новый и современный вильнюсский музей Mo, по мнению журналиста - это фантастика.

Во-первых, он небольшой, во-вторых, несложный для людей, которые не являются профессионалами, в-третьих, после посещения музея остается приятное чувство, значит, это не только культура, но и развлечение. Если вы не разбираетесь в искусстве, возьмите экскурсовода, почитайте, что написано под экспонатами. Как раз в конце июня открылась выставка "Почему так тяжело любить". Это название интригует.

В Вильнюсе есть место для активного досуга - скейт-парк у Белого моста. Приходишь на мост и наблюдаешь за молодежью внизу. Смотришь и гордишься подрастающим поколением! Кроме того, там есть волейбольные и баскетбольные площадки. Хотите - поиграйте.

Если вам нужен активный досуг, можно прокатиться на байдарке по центру Вильнюса, по речке Вильняле. Если вам по карману более дорогостоящие развлечения – полетайте на воздушном шаре над Старым городом. Это незабываемые впечатления. Тем более, что Вильнюс - одна из немногих столиц, в которых шарам разрешают летать над городом.

Новейшее развлечение в Вильнюсе для туристов - бункер времен холодной войны в Науяместисе, в помещении бывшего завода. Журналист водил в бомбоубежище всех членов семьи, эта экскурсия понравилась и старшему поколению, которое помнило уроки гражданской обороны в советской школе. Бункер восстановили, чтобы показать, как все было в те времена, когда ждали нападения со стороны США. Там были и лежаки, и запасы еды, лекарства. Бомбоубежище понравится и детям.

Кстати, после появления сериала HBO о Чернобыле, иностранцы массово ехали в столичный район Фабийонишкес. Все это можно увидеть самостоятельно, в интернете есть масса ссылок и комментариев.

В этом году стоит посетить и телебашню. Даже если вы там были – появился новый повод. Этим летом была открыта смотровая площадка на высоте 180 м. Это значит, что панораму можно увидеть не только из окна ресторана.

Знакомая интересовалась у журналиста, можно ли в Вильнюсе провести выходные за 100 евро. По ее подсчетам, в Паланге это невозможно. После этого журналист задумался и решил доказать, что это возможно.

Журналист предлагает посетить один из лучших ресторанов Вильнюса Džiaugsmаs, который находится в Старом городе. Шеф-повар ресторана - Мартинас Прашкявичюс. В этом ресторане иностранцы могут узнать, что такое хорошая литовская кухня. В ресторане можно заказать простое деревенское блюдо, которое очень нравится иностранцам – жареный хлеб, сало и яблочное варенье. Оно обойдется в 7 евро. Еще один хит ресторана – черные пончики из судака в соусе из эстрагона и яиц, такое вы нигде в мире не найдете, стоит это блюдо - 9 евро.

Лучшим рестораном Džiaugsmas называют и потому, что из простой цветной капусты здесь готовят замысловатое блюдо "Стейк из цветной капусты с соусом из сметаны и кунжута и жженым маслом". Представляете? Стейк из капусты! Бывает и такое, очень вкусно и стоит 11 евро.

Изумительное блюдо в этом ресторане - карбонад с соусом из масла и трав, с маринованной репой, картошкой, свекольным муравейником и кремом из хрена - за 16 евро. Это будет не просто ужин, а целое событие.

Важно помнить, что в этот ресторан не попадешь, если не бронируешь столик заранее.

Ресторан Džiaugsmas предлагает уникальное мороженое с укропом.

И еще о еде. Вот несколько примеров, где поесть в Вильнюсе, где поесть недорого: лучший японский ресторан Вильнюса – Narushi, лучший ресторан азиатской кухни Briusly, а цены в нем небольшие – 5-10 евро, лучший ресторан индийской кухни Gaspars, ресторан перуанской кухни Pachamama, настоящая итальянская пиццерия Užupio picerija и ресторан итальянских макарон Le travi.

В Старом городе на уютной ул. Стиклю есть хороший ресторан французской кухни Bistro 18. А если вы хотите поесть в непринужденной обстановке блюда домашней кухни - посетите Cozy. Есть в Вильнюсе и Chinkali namai - отличный ресторан грузинской кухни в Лаздинай.

В Вильнюсе есть и гастрономические рынки – Downtown Food Hall & Kino Deli, The Food Court Loftas, а также исторический рынок Halės. На рынке Halės люди не только покупают мясо и продукты, но и посещают различные кафе, бейгельная, бар соков, пекарня.

Рядом с рынком Halės есть популярная пекарня Druska miltai vanduo, в которой готовят великолепные завтраки, и пекут вкусные булочки с корицей.

На следующей неделе журналист расскажет, как провести выходные в Каунасе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!