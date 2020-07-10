Опасный маневр: желание обогнать, едва не привело к печальным последствиям

Читатели портала Kas vyksta Kaune делятся видео, на котором запечатлен недопустимый маневр водителя на дороге Каунас-Пренай, около Илгакемиса. На этом участке ДТП случаются довольно часто, но, кажется, водители на чужих ошибках не учатся.

"Чуть не столкнулись. Уже не первый раз несутся здесь, сломя голову, однажды все закончится трагедией", – писал читатель, приславший видео.

Видео было сделано 7 июля, в 18.50 ч. На нем видно, как водитель Volvo обгоняет другой автомобиль, несмотря на сплошную линию, и плохую видимость.





В данном случае водитель Volvo успел вернуться в свою полосу и избежать столкновения, однако были на этом участке и менее успешные обгоны, здесь нередко случались лобовые столкновения.

На этот участке обгон запрещен, а за нарушение правила ПДД 420.1 грозит штраф от 170 до 230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.

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